Hapšenje odbjeglog Beranca Vuka Vulevića u Beogradu, po crvenoj međunarodnoj potjernici Crne Gore, predstavlja značajan rezultat međunarodne policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović sinoć je zvanično potvrdio da je Vulević uhapšen u Beogradu.

"Za Vulevićem se tragalo u okviru međunarodnog predmeta 'General', jedne od najsloženijih međunarodnih operacija usmjerenih na razbijanje kriminalne organizacije osumnjičene za krijumčarenje više od 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike prema Evropi i Australiji", istakao je Šaranović u saopštenju.

Ministar je podsjetio da je o Vuleviću govorio i tokom skupštinske rasprave u novembru prošle godine, navodeći da je godinama bio jedna od ključnih figura organizovanog kriminala na sjeveru Crne Gore, prenose Vijesti.

"Godinama je važio za jednu od ključnih figura organizovanog kriminala na sjeveru Crne Gore i simbol vremena u kojem su pojedinci iz kriminalnog miljea imali veći uticaj od institucija države. Zato sam o njemu govorio u Skupštini u novembru prošle godine. Govorio sam o čovjeku koji je imao toliku moć da utiče na izbor rukovodilaca beranske policije, određuje kretanje policijskih patrola i omogućava nesmetano funkcionisanje krijumčarskih ruta cigareta. Govorio sam o vremenu u kojem su pojedini policijski službenici, umjesto da štite državu, bili stavljani u funkciju zaštite ljudi iz kriminalnog miljea. To nije bila snaga jednog čovjeka, to je bila slabost države koju su pojedinci godinama svjesno održavali", poručio je Šaranović.

Govoreći o aktuelnim rezultatima rada bezbjednosnog sektora, Šaranović je ocijenio da je situacija danas drugačija.

"Čovjek koji je godinama predstavljao jedan od simbola organizovanog kriminala na sjeveru Crne Gore danas je lišen slobode po potjernici Crne Gore. Oni koji su nekada vjerovali da mogu upravljati institucijama danas odgovaraju pred institucijama. Upravo u toj razlici najbolje se vidi snaga promjene kroz koju je prošla država i potvrđuje da reformski procesi koje sprovodimo u sektoru bezbjednosti nijesu samo deklarativni, već donose konkretne i mjerljive rezultate", naveo je Šaranović.

On je istakao da je hapšenje rezultat zajedničkog rada Uprave policije Crne Gore i Direkcije policije Republike Srbije, pišu Vijesti.

"Upućujem zahvalnost svim službenicima koji su svojim radom pokazali da istrajna borba protiv organizovanog kriminala daje rezultate. Nastavljamo da privodimo pravdi sve one koji su vjerovali da mogu biti iznad zakona, bez obzira na njihovo ime, uticaj ili mjesto na kojem se kriju", naveo je Šaranović u saopštenju.