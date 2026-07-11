U poznatom beogradskom restoranu uhapšen je Vuk Vulević koji je odranije poznat policiji.

Izvor: MUP Crne Gore

Danas je u beogradskom restoranu "Sangrila" uhapšen Vuk Vulević, brat od strica nekadašnjeg komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoja Vulevića. On je uhapšen sa lažnim dokumentima, a kako piše "Blic", on je dugo već bio u fokusu bezbjednosnih službi u regionu zbog povezanosti sa brojnim istragama koje se odnose na organizovani kriminal.

Vuk Vulević je inače državljanin Crne Gore, rođen je u Beranama i označen je u crnogorskoj policiji kao vođa beranske kriminalne grupe koja je usko sarađivala sa "kavačkim klanom" koji predvodi Radoje Zvicer. Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči Vuka u okrivu predmeta "General" za učešće u međunarodnom švercu oko 2,5 tone kokaina pod vođstvom Zvicera i Vasa Ulića.

Ko je Vuk Vulević?

Vuk Vulević je prvi put uhapšen u Beogradu 2004. godine zbog sumnje da je falsifikovao dokumenta. Njegov tadašnji advokat Nebojša Milosavljević je potvrdio da ga je ranije zastupao u tom postupku.

Kako je objasnio ranije advokat Milosavljević, presuda nije donijeta jer je Vulević prebačen u Podgoricu iz Beograda. Tada se njegovo ime pojavljivalo u istragama povodom ubistva Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika crnogorskog lista "Dan".

Protiv njega zbog toga nikada nije pokrenut postupak. Takođe, bio je optužen da je zajedno sa Zlatkom Ajkovićem 1999. godine u Cirihu u Švajcarskoj ubio Faiza Kadrića, teretio se i za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, kao i za šverc kokaina iz Venecuele.

Pominjan je i kao jedan od mogućih učesnika ubistva Duška Jovanovića. Protiv Vulevića zbog toga nikada nije pokrenut sudski postupak.