Dok se službe širom Grčke bore sa vatrenom stihijom na više lokacija, danas je izbio novi veliki šumski požar nadomak Atine, zbog čega je naložena hitna evakuacija stanovništva.

Izvor: X/Greek City Times

Veliki šumski požar izbio je danas popodne zapadno od grčke prijestonice Atine. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasos i bili su vidljivi u centru prijestonice. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da napuste područje u pravcu predgrađa Peristeri iz predostrožnosti.

> Wildfire at Poikilo Oros in Attica triggered an emergency alert from Greece's Civil Protection authorities on Friday afternoon. The blaze has since been extinguished.



Video: Greek City Times#GreekCityTimes#Greece#Wildfire#Attica#BreakingNews#Athens#GreekNewspic.twitter.com/ZD2wG5nt8J — Greek City Times (@greekcitytimes)July 31, 2026

"Naredili smo evakuaciju kao mjeru predostrožnosti", rekla je portparolka civilne zaštite grčkoj televizijskoj stanici Skaj.

Dim je posebno opasan za djecu i starije osobe. Grčke službe za vanredne situacije i dalje su zauzete drugim velikim požarima u zemlji, a situacija je posebno kritična oko 60 kilometara sjeverozapadno od Atine, saopštile su vlasti.

Tamo se vatra širi duž fronta koji se proteže kilometrima. Lokalni mediji su izvijestile da su u oblastima Agios Vasilios i Porto Germeno stotine ljudi morale biti spasene čamcima nakon što su bili okruženi plamenom.

Δαφνί: Οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια



Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δαφνί, καθώς η φωτιά πλησίασε κατοικημένες περιοχές και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους.



Ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο…pic.twitter.com/6RgAx6bevs — TA NEA (@ta_nea)July 31, 2026

Vatrogasci i vatrogasni helikopteri su raspoređeni kako bi sprečili širenje vatre na gusto naseljena područja, rekli su novinari sa lica mjesta.

Vatra se širi i na Peloponezu

Još jedan veliki požar gori na poluostrvu Peloponez u blizini Porto Helija. Nekoliko sela u tom području je takođe evakuisano, javio je javni servis ERT, prenosi Index.

Jaki vjetrovi otežavaju napore za gašenje požara iz vazduha, saopštila je vatrogasna služba. Vatrogasni avioni i helikopteri stoga mogu da lete samo u ograničenoj meri.

Na Kritu se situacija znatno poboljšala, a vatrogasna služba je nastavila sa radom, javili su lokalni mediji.

#اليونان



يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات الكبيرة في جزيرتي كريت وباروس، وسط رياح قوية تؤجج انتشار النيران بسرعة.



وأسفرت الحرائق عن وفاة 3 من رجال الإطفاء، فيما تم إجلاء عشرات السكان من جنوب جزيرة كريت مع استمرار عمليات الإنقاذ.



#Greece|#Crete#Parospic.twitter.com/QBCiauBysa — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms)July 31, 2026

Međutim, opasnost još nije potpuno prošla jer bi pojačani vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju požar u svakom trenutku, upozorila je civilna zaštita.