Dok se službe širom Grčke bore sa vatrenom stihijom na više lokacija, danas je izbio novi veliki šumski požar nadomak Atine, zbog čega je naložena hitna evakuacija stanovništva.
Veliki šumski požar izbio je danas popodne zapadno od grčke prijestonice Atine. Gusti oblaci dima dizali su se iznad predgrađa Dasos i bili su vidljivi u centru prijestonice. Civilna zaštita pozvala je stanovnike da napuste područje u pravcu predgrađa Peristeri iz predostrožnosti.
> Wildfire at Poikilo Oros in Attica triggered an emergency alert from Greece's Civil Protection authorities on Friday afternoon. The blaze has since been extinguished.— Greek City Times (@greekcitytimes)July 31, 2026
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"Naredili smo evakuaciju kao mjeru predostrožnosti", rekla je portparolka civilne zaštite grčkoj televizijskoj stanici Skaj.
Dim je posebno opasan za djecu i starije osobe. Grčke službe za vanredne situacije i dalje su zauzete drugim velikim požarima u zemlji, a situacija je posebno kritična oko 60 kilometara sjeverozapadno od Atine, saopštile su vlasti.
Tamo se vatra širi duž fronta koji se proteže kilometrima. Lokalni mediji su izvijestile da su u oblastima Agios Vasilios i Porto Germeno stotine ljudi morale biti spasene čamcima nakon što su bili okruženi plamenom.
Δαφνί: Οι φλόγες έφτασαν κοντά στα σπίτια— TA NEA (@ta_nea)July 31, 2026
Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Δαφνί, καθώς η φωτιά πλησίασε κατοικημένες περιοχές και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
Ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο…pic.twitter.com/6RgAx6bevs
Vatrogasci i vatrogasni helikopteri su raspoređeni kako bi sprečili širenje vatre na gusto naseljena područja, rekli su novinari sa lica mjesta.
Vatra se širi i na Peloponezu
Još jedan veliki požar gori na poluostrvu Peloponez u blizini Porto Helija. Nekoliko sela u tom području je takođe evakuisano, javio je javni servis ERT, prenosi Index.
Jaki vjetrovi otežavaju napore za gašenje požara iz vazduha, saopštila je vatrogasna služba. Vatrogasni avioni i helikopteri stoga mogu da lete samo u ograničenoj meri.
Na Kritu se situacija znatno poboljšala, a vatrogasna služba je nastavila sa radom, javili su lokalni mediji.
#اليونان— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms)July 31, 2026
يواصل رجال الإطفاء مكافحة حرائق الغابات الكبيرة في جزيرتي كريت وباروس، وسط رياح قوية تؤجج انتشار النيران بسرعة.
وأسفرت الحرائق عن وفاة 3 من رجال الإطفاء، فيما تم إجلاء عشرات السكان من جنوب جزيرة كريت مع استمرار عمليات الإنقاذ.
#Greece|#Crete#Parospic.twitter.com/QBCiauBysa
Međutim, opasnost još nije potpuno prošla jer bi pojačani vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju požar u svakom trenutku, upozorila je civilna zaštita.