Srušio se vojni avion F-35 u vojnoj bazi u San Dijegu.

Izvor: X/Breaking Aviation News & Videos

Danas prepodne po lokalnom vremenu srušio se vojni avion F-35 u vojnoj bazi u San Dijegu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "New York Post". Avionska nesreća dogodila se u naselju Miramar gdje se nalazi vazduhoplovna baza Miramar.

Zasad nije poznato u kakvom stanju je pilot, kao i kako se nesreća dogodila. Na društvenim mrežama pojavio se snimak pada aviona.

Kako se može vidjeti na snimku, avion se srušio na pistu. Istraga je u toku.