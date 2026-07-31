Srušio se vojni avion F-35 u vojnoj bazi u San Dijegu.
Danas prepodne po lokalnom vremenu srušio se vojni avion F-35 u vojnoj bazi u San Dijegu u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "New York Post". Avionska nesreća dogodila se u naselju Miramar gdje se nalazi vazduhoplovna baza Miramar.
Zasad nije poznato u kakvom stanju je pilot, kao i kako se nesreća dogodila. Na društvenim mrežama pojavio se snimak pada aviona.
Kako se može vidjeti na snimku, avion se srušio na pistu. Istraga je u toku.
BREAKING: A F-35 has reportedly crashed at Miramar Air Base.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)July 31, 2026
The aircraft appeared to be on final approach before crashing and exploding. Pilot conditions are currently unknown.pic.twitter.com/idV3BOkqRV