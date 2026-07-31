Jak zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihteru pogodio je Italiju.

Izvor: X/Rapid Report

Jak zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Italiju, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan večeras na jugu Italije u 19.46 časova.

BREAKING: Damage has been reported following an earthquake near Naples, Italy.



Authorities are assessing the extent of the damage. There is currently no official word on casualties.#terremoto#earthquakepic.twitter.com/ibck2tymwu — The Daily Brief (@_TheDailyBrief_)July 31, 2026

Epicentar je lociran na oko 13 kilometara zapadno od Napulja. Hipocentar zemljotresa je smešten na dubini od oko dva kilometra ispod površine zemlje.

WATCH: Earthquake leaves significant damage in Campi Flegrei, Italy as buildings collapsepic.twitter.com/PS5np9ZQo1 — Rapid Report (@RapidReport2025)July 31, 2026

Zasad nema informacija o povređenima i eventualnoj pričinjenoj materijalnoj šteti iako su se na društvenim mrežama već pojavili brojni snimci na kojima se vidi šteta nastala od zemljotresa. Obaviještene su nadležne službe koje prate situaciju.