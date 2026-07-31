Jak zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihteru pogodio je Italiju.
Jak zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Italiju, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres je registrovan večeras na jugu Italije u 19.46 časova.
BREAKING: Damage has been reported following an earthquake near Naples, Italy.— The Daily Brief (@_TheDailyBrief_)July 31, 2026
Authorities are assessing the extent of the damage. There is currently no official word on casualties.#terremoto#earthquakepic.twitter.com/ibck2tymwu
Epicentar je lociran na oko 13 kilometara zapadno od Napulja. Hipocentar zemljotresa je smešten na dubini od oko dva kilometra ispod površine zemlje.
WATCH: Earthquake leaves significant damage in Campi Flegrei, Italy as buildings collapsepic.twitter.com/PS5np9ZQo1— Rapid Report (@RapidReport2025)July 31, 2026
Zasad nema informacija o povređenima i eventualnoj pričinjenoj materijalnoj šteti iako su se na društvenim mrežama već pojavili brojni snimci na kojima se vidi šteta nastala od zemljotresa. Obaviještene su nadležne službe koje prate situaciju.
❗️Crolli segnalati in tutti i Campi Flegrei, in particolare nell'area di Pozzuoli, a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.7.— Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive)July 31, 2026
Segnalati diversi danni. Video di SIcomunicazione da Pozzuoli.pic.twitter.com/8ee0bUJL6h