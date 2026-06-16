Optuženi biznismen Aco Đukanović vratio se u Crnu Goru nakon 48 sati boravka u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je “Vijestima” iz Osnovnog suda u Nikšiću.

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On je, kako su kazali, 4. juna samoinicijativno pristupio toj instituciji i sudiju za istragu Savu Mušikića obavijestio da će narednog dana boraviti u Mostaru, da će iz Crne Gore izaći kopnenim graničnim prelazom, da će putovati sam i da će se vratiti u roku od 48 sati, pišu Vijesti.

“Sudija za istragu je o navedenom, bez odlaganja, upoznao načelnika Uprave policije OB Nikšić i postupajućeg državnog tužioca u Nikšiću”, navodi se u odgovoru koji je potpisala predsjednica nikšićkog suda Sanja Nikić.

Uprava policije (UP) je 5. juna saopštila da je odobrenje za privremeni odlazak u drugu državu Đukanoviću izdao sudija nikšićkog suda.

Iz suda su “Vijestima” kazali da se Đukanović u Crnu Goru vratio 6. juna.

Iz te institucije navode da su njegovo prisustvo i učešće u krivičnom postupku, kao i mjere kojima se otklanjaju bojazni da bi postupak mogao biti ometan, obezbijeđeni jemstvom u iznosu većem od pet miliona eura, oduzetom putnom ispravom i obavezom javljanja Upravi policije OB Podgorica svakog ponedjeljka, prenose Vijesti.

“Te mjere se u svemu izvršavaju”, saopšteno je iz suda.

“Vijesti” su pitale sud koliko se često dešava da se okrivljenima kojima je ranije privremeno oduzet pasoš i određene mjere nadzora odobrava privremeni odlazak u drugu državu dok je postupak u toku.

Iz tog suda, međutim, nisu odgovorili koliko su u praksi Osnovnog suda u Nikšiću česte takve odluke.

Odgovarajući na pitanja o fazi u kojoj se nalazi postupak protiv biznismena, brata bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića, iz nikšićkog Osnovnog suda su rekli da je predmet i dalje kod Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću.

“Trenutno se postupak protiv ovog lica nalazi u fazi postupanja ODT Nikšić zbog vraćanja optužnice radi dopune istrage”, navodi se u odgovoru.

Dodali su da tužilaštvo još nije dostavilo dopunjenu optužnicu, zbog čega nije zakazan novi pretres za kontrolu optužnice.

Na pitanje kada očekuju da bude okončana faza kontrole optužnice i da li se može procijeniti kada bi postupak mogao preći u fazu glavnog pretresa, iz suda su odgovorili da se o tome ne mogu izjasniti.

Đukanović je uhapšen 28. februara, nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

“Vijesti” su tada objavile da su mu lisice na ruke stavljene nakon što je policija pronašla oružje, policijsku opremu i pancir, a Uprava policije je kasnije saopštila da su, po naredbama nadležnih tužilaštava i sudova, pretresani objekti i prostorije koje koristi u Podgorici i Nikšiću.

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću saopštilo je nakon hapšenja da se Đukanović sumnjiči da je u kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju, zbog čega mu je na teret stavljeno krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon saslušanja određeno mu je zadržavanje, a tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti od bjekstva. Sud je prihvatio taj predlog, pa je Đukanović sproveden u Istražni zatvor u Spužu, pišu Vijesti.

Krajem marta prihvaćeno je jemstvo koje je ponudio za odbranu sa slobode. Prema ranijem saopštenju suda, jemstvo se sastojalo od milion eura u gotovini i nepokretnosti procijenjenih na nešto više od četiri miliona eura.

Odlukom suda određene su mu i mjere nadzora - zabrana napuštanja stana uz elektronski nadzor, privremeno oduzimanje putne isprave i obaveza redovnog javljanja policiji. Sud je tada obrazložio da postoji opasnost od bjekstva, imajući u vidu njegove veze i boravke u inostranstvu i značajna sredstva, ali da su jemstvo i mjere nadzora dovoljni da obezbijede njegovo prisustvo u postupku.

Kontrola optužnice prvobitno je odložena 7. aprila, jer dio branilaca nije na vrijeme dobio poziv za ročište, a nova je bila zakazana za 20. april.

Krajem aprila, međutim, optužnica ODT-a u Nikšiću vraćena je na dopunu. Rješenjem sudije Mirka Kojovića, tužilaštvu je naloženo da sprovede dodatne dokazne radnje kako bi se istraga upotpunila.

Sud je, između ostalog, tražio dopunsko balističko vještačenje u Forenzičkom centru u Danilovgradu, kako bi se utvrdilo da li municija obuhvaćena optužnicom odgovara oružju koje se Đukanoviću stavlja na teret, ali i oružju za koje posjeduje dozvole.

Tužilaštvu je naloženo i da od Ministarstva unutrašnjih poslova pribavi dodatne podatke o registraciji pojedinih komada oružja, kao i da provjeri evidencije koje se odnose na oružje registrovano na osobe povezane sa predmetom, uključujući njegovog oca Radovana Đukanovića i brata Mila.

Sud je zatražio i dodatne podatke od Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) o vrsti municije koju su njihovi službenici koristili u određenim periodima, radi razjašnjenja porijekla dijela municije pronađene tokom pretresa, prenose Vijesti.

ODT Nikšić tada je dobilo rok od dva mjeseca da dopuni istragu, uz mogućnost produženja na zahtjev tužioca.

Đukanoviću je u maju ukinuta mjera zabrane napuštanja stana, ali su ostale na snazi mjere privremenog oduzimanja putne isprave i obaveza redovnog javljanja policiji.

Tokom kontrole optužnice u Osnovnom sudu u Nikšiću krajem aprila, Aco Đukanović tvrdio je da je optužnica nezakonita i da očekuje da bude odbačena.

Kazao je da je jedina istina u optužnici to da je neosuđivano lice, dok je za ostale navode tvrdio da su netačni i zasnovani na nezakonitim dokazima. Takođe je ustvrdio da je unaprijed bio određen trenutak njegovog hapšenja i da je bio pod nadzorom.

Dan kasnije, na nastavku kontrole optužnice, najavio je da će ponovo tužiti državu zbog postupka koji se vodi protiv njega.

“Ovo će biti treći put da tužim državu”, rekao je Đukanović, navodeći da vjeruje da će se taj predmet jednog dana pominjati poput afere “Limenka”.

Njegova odbrana tvrdila je da je optužnica zasnovana na nezakonitim dokazima i tražila da bude odbačena, dok je tužilaštvo ostalo pri stavu da je optužni akt utemeljen, pišu Vijesti.

Odlukom suda Đukanoviću su određene mjere nadzora - zabrana napuštanja stana uz elektronski nadzor, privremeno oduzimanje putne isprave i obaveza redovnog javljanja policiji. Sud je tada obrazložio da postoji opasnost od bjekstva, imajući u vidu njegove veze i boravke u inostranstvu i značajna novčana sredstva”.