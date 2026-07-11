Izrečena jedinstvena kazna za nedozvoljene polne radnje i pokušaj obljube zloupotrebom položaja, a stručnjaci poručuju da presuda predstavlja važan iskorak u zaštiti djece.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici prvostepeno je osudio N. R. na jedinstvenu kaznu zatvora od 17 godina zbog seksualnog zlostavljanja maloljetne pastorke, koja je u vrijeme izvršenja krivičnih djela imala 13 godina, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, presudu je 3. jula donijelo sudsko vijeće kojim je predsjedavao sudija Ivan Perović. Okrivljeni je za krivično djelo nedozvoljene polne radnje osuđen na šest godina zatvora, dok mu je za produženo krivično djelo obljuba zloupotrebom položaja u pokušaju izrečena kazna od 12 godina. Sud je potom izrekao jedinstvenu kaznu od 17 godina zatvora, u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 24. aprila ove godine.

U obrazloženju presude, u koje je, kako prenosi portal Dan, imao uvid, navodi se da je sud u potpunosti prihvatio iskaz oštećene, ocjenjujući da je jasno i dosljedno govorila o svim ključnim okolnostima, a njen iskaz bio je potvrđen i nalazom stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva.

Prema navodima presude, zlostavljanje se događalo u jednom gradu u Srbiji, gdje žive roditelji okrivljenog, ali i u jednom gradu u Crnoj Gori u kojem je djevojčica živjela sa porodicom.

Prilikom odmjeravanja kazne, sud je kao olakšavajuću okolnost uzeo raniju neosuđivanost okrivljenog, dok činjenicu da je porodičan čovjek nije cijenio u njegovu korist, imajući u vidu da je žrtva bila dijete o kojem je bio dužan da brine. Kao otežavajuću okolnost sud je posebno izdvojio iskazanu beskrupuloznost okrivljenog.

Izvršna direktorica Centra za ženska prava Maja Raičević ocijenila je, kako prenosi portal Dan, da izrečena kazna predstavlja važan signal da pravosuđe prepoznaje težinu seksualnog nasilja nad djecom.

Ona je istakla da su otežavajuće okolnosti koje je sud uzeo u obzir – dugotrajnost zlostavljanja i zloupotreba porodičnog položaja – u skladu sa Lanzarote i Istanbulskom konvencijom Savjeta Evrope, koje propisuju da ovakve okolnosti moraju uticati na strože kažnjavanje počinilaca.

Raičević je ujedno apelovala na medije da prilikom izvještavanja o ovakvim slučajevima u potpunosti poštuju standarde zaštite privatnosti djece i ne objavljuju informacije koje bi mogle dovesti do identifikacije žrtve.

Kako prenosi portal Dan, Više državno tužilaštvo u Podgorici juče je na svojoj internet stranici objavilo informaciju da je N. R. osuđen na 17 godina zatvora.