Ranijom optužnicom protiv višečlane grupe predstavljeno je da je Radoje Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića, jer je smatrao da on, kao bliski saradnik ranije ubijenog Alana Kožara, zna gdje se nalaze novac i droga

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgoričanin Boban Milić bio je zadužen za uklanjanje bioloških tragova i prebacivanje vozila korišćenih tokom ubistava Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i nakon otmice Mila Radulovića zvanog Kapetan, navodi se u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), koju prenose Vijesti.

Prema tom aktu, koji je početkom marta predat Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, a potvrđen prošlog mjeseca, Milić se tereti i za držanje velike količine oružja i municije.

U optužnici se navodi da je vođa kriminalne grupe Radoje Zvicer zadatke Miliću prenio preko Marka Kilibarde, takođe optuženog u ovom predmetu. Milić je, prema tvrdnjama tužilaštva, prihvatio da 14. oktobra 2020. godine uništi vozilo kojim su Hodžić i Spahić došli na sastanak u Spuž, gdje su, kako se navodi u optužnici, uhvaćeni u zamku.

Kilibarda je putem kriptovanih komunikacija obavijestio Milića da je počela realizacija kriminalnog plana — da je Radulović otet, a da su Hodžić i Spahić ubijeni — nakon čega mu je prenio da je potrebno ukloniti vozilo korišćeno u zločinu, prenose Vijesti.

Prema navodima SDT-a, Milić je istog dana u popodnevnim časovima, zajedno sa Aleksandrom Dragićevićem, otišao u Spuž, gdje su preuzeli vozilo nakon što su Stevan Kraljević i Aleksandar Ljumović njime prevezli tijela ubijenih i sakrili ih u selu Zagreda u opštini Danilovgrad.

U optužnici se navodi da je Dragićević upravljao vozilom, dok je Milić bio na mjestu suvozača. Oni su, prolazeći putem pored Mlina u Spužu, zatim preko podgoričkog naselja Tološi, vozilo dovezli do garaže u naselju Vranići, gdje su ga, prema uputstvima Kilibarde, zajedno sa Zoranom Kažićem isjekli kako bi uklonili biološke tragove i dokaze.

„Upotrebom brusilica, električnih testera i drugih alata vozilo (su) isjekli u vremenu između 15. i 23. 10. 2020. godine, isječene djelove pohranili u drvenu kućicu pored garaže i ostatke vozila prevezli kombijem bijele boje i sakrili na nepoznatom mjestu“, navodi se u optužnici protiv Milića.

Zbog učešća u ovom slučaju ranije optuženi i Veljko Belivuk, Marko Miljković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Slobodan Kašćelan, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović i Borko i Bojan Bešović.

Po drugoj tački optužnice, Milić se tereti za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. SDT tvrdi da je tokom prve polovine septembra 2020. godine u garaži u Vranićima neovlašćeno držao veću količinu vatrenog oružja, municije i automatskog oružja.

Prema navodima tužilaštva, među oružjem su se nalazili ručni protivtenkovski raketni bacač RPG-7 sa dvije raketne granate, prigušivači zvuka, više pištolja različitih proizvođača i kalibara, poluautomatska puška AR-15 sa prigušivačem, češki pištolj, revolver i automat izraelske proizvodnje Uzi M97 sa okvirom, kao i veća količina pištoljske municije.

SDT navodi i da je dio tog oružja fotografisao i preko kriptovane aplikacije SKY ECC poslao drugoj osobi.

„O čemu je dana 10. 9. 2020. godine preko kriptovane aplikacije SKY ECC kao korisnik pina … obavijestio okrivljenog M. K... tako što mu je poslao više fotografija na kojima su vidljivi opisano vatreno oružje, municija i prigušivač zvuka, čime je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u optužnici koju potpisuje Zoran Vučinić.

Ranijom optužnicom protiv višečlane grupe predstavljeno je da je Radoje Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića, jer je smatrao da on, kao bliski saradnik ranije ubijenog Alana Kožara, zna gdje se nalaze novac i droga.

„Radoje Zvicer je kao organizator, u vremenu između kraja jula i druge polovine avgusta 2020. godine, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, Milo Radulović i Damir Hodžić“, navodi se u optužnici.

SDT tvrdi da je Dragan Knežević putem grupnog čata na aplikaciji SKY ECC ostalim pripadnicima grupe poslao fotografije Radulovića i Hodžića kako bi ih upoznao sa izgledom meta, pišu Vijesti.

Prema optužnici, Ratko Živković je potom iskoristio kumovske veze sa Radulovićem i namamio ga 14. oktobra 2020. godine na navodni sastanak u svoju kuću u Spužu. Istog dana tamo je stigao i Hodžić.

U optužnici se navodi da je Radulović došao vozilom „audi A6“, kojim ga je dovezao pašenog Stevo Latković, dok je Hodžića „audijem A4“ dovezao zet Adis Spahić.

Nakon njihovog dolaska, u kuću su, prema navodima tužilaštva, ušli Veljko Belivuk, Marko Miljković, Aleksandar Paunović i Marko Kilibarda. Belivuk i Miljković su, kako se tvrdi u optužnici, nasrnuli na Hodžića, a Kilibarda je u njega ispalio više metaka nakon čega je preminuo.

Potom su, prema optužnici, Paunović, Miljković, Belivuk i Janković napali Spahića i Radulovića. Spahić je, kako se navodi, ubijen iz vatrenog oružja neutvrđenog kalibra, dok je Radulović odveden vozilom „audi Q7“ u kuću sa apartmanima u mjestu Sutvara u opštini Kotor.

Ovi navodi će se provjeravati u nastavku sudskog postupka, dok se optuženi terete na osnovu tvrdnji tužilaštva i važi pretpostavka nevinosti do pravosnažne sudske odluke.