Tu odluku donijelo je krivično vijeće Specijalnog odjeljenja Višeg suda, kojim je predsjedavala sutkinja Vesna Kovačević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Igor Glavaš prvostepeno je u Višem sudu u Podgorici osuđen na 25 godina robije zbog pomaganja u ubistvu Šćepana Roganovića.

Tu odluku donijelo je krivično vijeće Specijalnog odjeljenja Višeg suda, kojim je predsjedavala sutkinja Vesna Kovačević.

Odluku je "Vijestima" potvrdila samostalna savjetnica Višeg suda Marija Milovanović.

Višegodišnja kazna izrečena je zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i teškog ubistva putem pomaganja.

Tužilac Specijalnog državnog tužilaštva Siniša Milić tražio je u završnoj riječi da sud Glavaša oglasi krivim i osudi ga na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora od najmanje 35 godina.

On je predložio da Glavašu za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije bude izrečena kazna od najmanje šest godina zatvora, a za teško ubistvo putem pomaganja 30 godina dugotrajnog zatvora.

Milić je u završnoj riječi naveo da su materijalni i personalni dokazi, kao i komunikacije ostvarene putem aplikacije Skaj, dokazali da je postojala kriminalna organizacija čiji je član, prema optužnici, bio Glavaš.

Prema navodima optužbe, ta kriminalna organizacija je, u okviru plana i podjele uloga, izvršila krivično djelo na štetu Roganovića, a planirano je i izvršenje više teških ubistava na štetu drugih osoba.

Šćepan Roganović je ubijen 13. februara 2020. godine na stepeništu kod Kanli kule u Herceg Novom.

U istom predmetu ranije su ostali optuženi osuđeni na ukupno 73 godine zatvora, dok su postupci u odnosu na Glavaša i sada pokojnog Krsta Vujića bili izdvojeni.