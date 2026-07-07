Danas je nastavljeno ročište u postupku koji se vodi protiv Duška Koprivice, Radosave Kopirvice, Strahinje Koprivice i Duška Roganovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optuženi Duško Koprivica poručio je danas pred sudom da ne traži milost, već da zahtijeva da mu se sudi u skladu sa zakonom.

Na današnjem ročištu izvedeni su gotovo svi planirani dokazi, a za naredni pretres ostalo je da budu sprovedene još samo SKY komunikacije, prenosi Dan.

Sudija Nikola Boričić kazao je da odbrana do narednog ročišta pripremi završne riječi, navodeći da se očekuje da će tada i tužilaštvo i odbrana iznijeti završna izlaganja. Dodao je da će, ukoliko bude potrebno, biti zakazan i dodatni termin.

Specijalna državna tužiteljka Tanja Čolan Deretić dostavila je sudu CD-ove sa SKY porukama koje se odnose na predmet.

Advokati Miloš Vuksanović i Danilo Mićović pridružili su se stavu advokata Matije Bulatovića, koji je iznio primjedbe na pisane dokaze, uključujući zamolnicu Specijalnog državnog tužilaštva upućenu pravosudnim organima Francuske putem međunarodne pravne pomoći i odgovor koji je dostavljen.

"Prigovaram dokazu koji je pribavljen putem međunarodne pravne pomoći, jer je istim povrijeđen i teritorijalni princip. Ovo jer se pred nadležnima Francuske nije vodio bilo kakav krivični postupak protiv ovdje optuženih. Pa je dostavljanjem dokaza i dokaznim materijalom a koji se odnosi na komunikacije izvršene na teritoriji Crne Gore, povrijeđen teritorijalni suverenitet naše države i pravo i mogućnost da dokaze sprovodi u okviru domaćeg sudstva" kazao je, između ostalog, advokat Matija Bulatović, navodi Dan.

Nakon toga sudu se obratio optuženi Duško Koprivica, koji je saopštio da odustaje od ranije podnijetog prijedloga za ukidanje pritvora.

Obraćajući se sudu, Koprivica je rekao da je pročitao sve SKY poruke i da ih zna napamet, ocjenjujući da se u pritvoru nalazi zbog, kako je naveo, „globalne priče“.

" Ja sam se od početka branio istinom. Duško Roganović se slobodan kretao po Crnoj Gori, išao na sahrane članova svoje porodice, prelazio granicu, vraćao se, nije bilo potjernice. 2021. je legalno izašao iz Crne Gore. Nije bilo potjernice. Duško, koji je sto posto invalid, policija ga nije mogla naći, svi oni ne moraju znati, a ja moram znati... Nije Duško dignut u vazduh radi para, nije Niko ubijen radi para, nije Šćepo ubijen radi para... To zna i tužiteljka. Ja sam trebao da znam da se on traži, da je na osnovu toga novac nezakonito stečen? Jako je bitan datum kada je zaključeno da je Duško u bjekstvu. Ima li negdje u ovoj silnoj SKY prepisci da sam dao podatak, pomogao Dušku Roganoviću? Nema, nema nigdje. Od vas ne tražim milost, niti ću je ikad tražiti. Tražim da mi sudite po pravdi i po zakonu Crne Gore", kazao je sudu optuženi Duško Koprivica, piše Dan.