Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirao je danas pred Višim sudom u Podgorici navode optužnog predloga da je američkog državljanina Džozefa Asada pokušao da navede da lažno svjedoči u predmetu poznatom kao "Državni udar"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Čađenović je tvrdio da je jedini razlog za ukidanje međunarodne potjernice bio da Asad dođe u Crnu Goru i da iskaz.

Iznoseći odbranu pred sutkinjom Sonjom Keković, Čađenović je rekao da ga je Asadov pravni zastupnik Tobi Kedmen doveo u zabludu, navodeći da je motiv za to postao jasan kada je isti advokat u postupku ekstradicije predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića pred britanskim sudovima tvrdio da su njemu i njegovom klijentu upućivane prijetnje, prenose Vijesti

"Nikome nije prijećeno, ni Kedmenu, ni Asadu, niti bilo kome drugom", rekao je Čađenović.

Prema optužnom predlogu, Čađenović i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić terete se da su pokušali da utiču na Asada da dođe u Crnu Goru i svjedoči u skladu sa unaprijed pripremljenim pitanjima i odgovorima, koji bi potvrdili optužbe protiv nekadašnjih lidera Demokratskog fronta (DF) Andrije Mandića i Milana Kneževića.

Čađenović je odbacio i tvrdnje da je Asadu pribavio korist povlačenjem međunarodne potjernice.

"Da sam želio da mu pribavim korist, tražio bih ukidanje pritvora. Kada sam shvatio da neće doći u Crnu Goru i da je sve igra, ponovo sam tražio raspisivanje međunarodne potjernice", kazao je.

Kako pišu Vijesti, Čađenović je objasnio da je međunarodna potjernica povučena na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) kako bi Asad mogao nesmetano da doputuje u Crnu Goru i bude saslušan.

Dodao je da je plan bio da Asad najprije bude saslušan kao okrivljeni, a da bi tek nakon toga, ukoliko za to budu ispunjeni zakonski uslovi, mogao da dobije status svjedoka saradnika u predmetu koji se odnosio na Ananija Nikića.

Govoreći o samom predmetu, Čađenović je naveo da je postupak protiv Asada formiran 2018. godine zbog sumnje da je počinio krivična djela terorizam u pokušaju i stvaranje kriminalne organizacije, podsjećajući da se njegovo ime pominjalo još nakon parlamentarnih izbora 2016. godine.

Prema njegovim riječima, američkim vlastima je još 2017. godine upućena zamolnica za Asadovo saslušanje, ali je on odbio da odgovara na pitanja, pozivajući se na pravo iz Ustava SAD da ne iznosi iskaz kojim bi sebe izložio krivičnom gonjenju.

Kasnije je, kako je rekao, upravo preko advokata Tobija Kedmena stigla inicijativa da Asad odgovori na ista pitanja kako bi postupak protiv njega bio okončan.

Čađenović je kazao da je Kedmena upoznao u kabinetu tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i da je advokat tražio način da se predmet protiv njegovog klijenta što prije završi.

"Rečeno mi je da Asad ima saznanja koja će saopštiti ukoliko se postupak protiv njega okonča", naveo je.

Dodao je da je sa Kedmenom komunicirao isključivo na njegovu inicijativu, a da se sva komunikacija odnosila na mogućnost Asadovog dolaska u Crnu Goru radi učešća u postupku.

Kako prenose Vijesti, Čađenović je naglasio da se zahtjev za Asadovo saslušanje odnosio na predmet Ananija Nikića, a ne na postupak protiv Eduarda Šišmakova i ostalih, kako se navodi u optužbi.

Istakao je i da je Asad odbio da bude saslušan u Sjedinjenim Američkim Državama, iako je delegacija Specijalnog državnog tužilaštva otputovala tamo tim povodom.

Zbog činjenice da nije postojao direktan let između SAD i Crne Gore, kao i mogućnosti da Asad bude uhapšen u nekoj evropskoj državi tokom putovanja, Čađenović je rekao da je od suda zatražio ukidanje međunarodne potjernice.

"Jedino o čemu sam razgovarao sa Kedmenom bilo je kada će Asad doći u Crnu Goru. Tražio sam samo da govori istinu", rekao je.

On je naveo da je, kako bi otklonio bojazan od hapšenja, sačinio garantno pismo u kojem je bilo navedeno da Asad mora govoriti istinu i iznijeti sve što mu je poznato.

"Nikome ništa nije unaprijed obećano. Garancije su bile u predmetu, nijesu bile skrivene u sefu. Ja nijesam koristio nikakav sef", kazao je, odgovarajući na navode tužilaštva da je garantno pismo bilo pohranjeno u sefu kabineta Milivoja Katnića.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Katnića i Čađenovića da su sa Asadovim pravnim zastupnikom postigli dogovor da američki državljanin dođe u Crnu Goru i svjedoči u skladu sa njihovim zahtjevima u postupku protiv Mandića, Kneževića i ostalih optuženih u predmetu "Državni udar", dok bi zauzvrat protiv njega bile povučene potjernice i obustavljen krivični postupak, prenose Vijesti.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. oktobar.