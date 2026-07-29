Dodaju da je tenderski postupak sproveden u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava Budžeta Crne Gore.

Izvor: Uprava za saobraćaj

Potpisan je ugovor vrijedan 53,7 miliona eura za rekonstrukciju puta Berane - Rožaje, saopštila je Uprava za saobraćaj.

"Vršilac dužnosti direktora Uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma, koji čine kompanije Xingtai Road and Bridge Construction Group iz Kine i Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat iz Turske, ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M-2 od Berana do Rožaja" navode u saopštenju.

Dodaju da je tenderski postupak sproveden u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava Budžeta Crne Gore.

"Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53.676.543,27 eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta tri godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 kilometara magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva, između ostalog, proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojeća tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta biće značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore" zaključuju u saopštenju.