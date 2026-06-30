Nekadašnji visokorangirani policijski službenik Zoran Lazović rekao je juče u Višem sudu u Podgorici da ne smatra da ga tužilac koji je pokrenuo postupak protiv njega mrzi, već da je "izvođač radova" njegovih neprijatelja.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ustvrdio je da je "kavački klan" bio prijateljski klan Srbije do raskola između Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića. Ove navode iznijeli su u predmetu u kojem im se sa suspendovanim specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem sudi po optužbi da su sarađivali sa "kavčanima" i u njihovu korist zloupotrebljavali službeni položaj, piše Dan.

Suđenje Katniću, Lazoviću i Čađenoviću nastavljeno je juče čitanjem pisanih dokaza. Među njima su bile i tri zamolnice SDT-a koje su upućene nadležnim organima Francuske i odgovori na njih. Advokati odbrane kazali su da su to zamolnice iz drugih predmeta i da se u njima, kao ni u odgovorima na njih, ne pominje niko od optuženih iz ovog postupka.

,, U predlogu ovih zamolnica i odgovoru na njih ni u jednom jedinom slovu nije naš branjenik. To potvrđuje ono što je optuženi Zoran Lazović rekao – da nije koristio skaj aplikaciju. Ovo što ste vi pročitali je fotokopija. Pitanje je kako se može koristiti kao dokaz. Niti jedna od ove tri zamolnice i odgovor na njih nije vezan za ovaj predmet, niti se SDT vezano za ovaj predmet obraćalo nadležnima u Francuskoj ", naglasio je advokat Stefan Jovanović.

Komentarišući razgovor policajaca sa Zvicerom, okrivljeni Lazović je rekao da su Milorad Žižić i Zoran Backović prilikom davanja iskaza bili detaljni da su imali autonomiju u postupanju.

,, Ja se nisam miješao. Nikad ih nisam pitao i tražio da me obavijeste o tom saslušanju. Ni u jednom momentu nisam učestvovao u tome, nisam davao signal da ga pozovu, niti sam se interesovao o tom razgovoru. Da su svi službenici postupali kao Žižić, danas bi mnogi bili živi, među njima i Edmond Mustafa", kazao je optuženi Lazović.

Optuženi Milivoje Katnić je kazao da su ove zamolnice upućene u vrijeme kada on nije bio glavni specijalni tužilac, niti je imao bilo kakva saznanja o tom materijalu.

Provedena je i službena zabilješka povodom informativnog razgovora koji je policija obavila sa vođom "kavačkog klana" Radojem Zvicerom, iz koje, prema riječima odbrane, ne proizilazi ništa sporno.

Tokom suđenja je došlo do diskusije između advokata Zorana Piperovića i tužioca Miloša Šoškića, kada je kao dokaz izvedena zabilješka – spisak lica koja su određenih dana pristupila u SDT, a među kojima je i taj Lazovićev branilac. Piperović je rekao da tužilac i njemu želi loše, što je Šoškić demantovao.

,,Prvi put čujem da mi tužilac misli zlo. Čak smatram da ne misli, jer da misli ne bismo zajedno sjedjeli, ručali. Dao bih dopirnos da se situacija smiri. Nema potrebe za neprijatnošću. Ja sam potpuno svjestan da je tužilac izvođač radova moćnika i mojih neprijatelja", naveo je Lazović.