„Plavi“ će sezonu u grupi C otvoriti 30. septembra gostovanjem Šljonsku u Vroclavu, gdje su prije nekoliko godina ostvarili jednu od najubjedljivijih pobjeda u istoriji takmičenja (98:58).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija saznali su kompletan raspored utakmica u grupnoj fazi Evrokupa.

„Plavi“ će sezonu u grupi C otvoriti 30. septembra gostovanjem Šljonsku u Vroclavu, gdje su prije nekoliko godina ostvarili jednu od najubjedljivijih pobjeda u istoriji takmičenja (98:58). Budućnost je do sada četiri puta igrala protiv poljskog tima i svaki put slavila.

Prvi evropski meč u „Morači“ Podgoričani će odigrati 6. oktobra protiv Napolija. Nakon toga slijede dueli sa Tofašom u Turskoj, Neptunasom kod kuće, Trentom u Italiji, Kemnicom u Podgorici, dok će grupnu fazu završiti protiv aktuelnog osvajača Evrokupa Burga.

Evrokup će ove sezone imati novi format. Četiri najbolje ekipe iz svake od četiri grupe plasiraće se u osminu finala, a sve utakmice plej-ofa igraće se na dvije pobjede.