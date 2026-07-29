Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj juče je oštećeni prijavio da mu je sa Male plaže otuđen motocikl marke Piaggio Beverly, koji je bio parkiran na toj lokaciji.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj juče su uhapsili osobu iz Podgorice koja je, nakon otuđenja motocikla, bježala policiji, izazvala saobraćajnu nezgodu i vozilo pod dejstvom alkohola, saopštili su iz Uprave policije.

Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj juče je oštećeni prijavio da mu je sa Male plaže otuđen motocikl marke Piaggio Beverly, koji je bio parkiran na toj lokaciji.

"Odmah po prijemu prijave, policijski službenici su preduzeli intenzivne aktivnosti na terenu i nakon kraće potrage uočili predmetni motocikl, kao i lice koje je njime upravljalo. U trenutku kada je primijetio policijske službenike, vozač se dao u bjekstvo ", naveli su iz Uprave policije.

Tokom pokušaja bjekstva od policije, kazali su da je osumnjičeni izazvao saobraćajnu nezgodu tako što je prednjim dijelom motocikla udario u zid jednog ugostiteljskog objekta na Maloj plaži.

"Utvrđeno je da se radi o J.A. (41) iz Podgorice, koji je u nezgodi zadobio lake tjelesne povrede. Testiranjem je utvrđeno da je imao koncentraciju alkohola u organizmu od 1,84 g/kg, zbog čega je uhapšen shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Nakon sprovedenih policijskih mjera i radnji, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, protiv J.A. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo oduzimanje vozila", dodali su iz policije.