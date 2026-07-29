Z.B. su uhapsili službenici Regionalnog centra granične policije “Centar“, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Crnogorski državljanin Z.B. uhapšen je zbog sumnje da je krijumčario pet migranata, državljana Sudana, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Z.B. su uhapsili službenici Regionalnog centra granične policije “Centar“, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

U saopštenju se navodi da je nikšićka policija u mjestu Trubjela kontrolisala vozilo kojim je upravljao Z.B.

“U vozilu se nalazilo pet stranih državljana, koji su kasnije identifikovani kao državljani Sudana: A.M. (21), A.B. (20), S.A. (27), S.I. (26) i A.I. (24) a koji su predati na dalje postupanje službenicima Stanice granične policije Nikšić”, naveli su iz UP.

Kako su kazali, nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, Z.B. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, te je uz krivičnu prijavu sproveden u prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću na dalje postupanje.

“Službenici granične policije nastaviće sa odlučnim aktivnostima na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, jačanju bezbjednosti državne granice i borbi protiv ilegalnih migracija, u skladu sa najvišim evropskim standardima. Kao buduća članica Evropske unije, Crna Gora ostaje posvećena zaštiti svoje državne granice, koja će ujedno predstavljati i dio spoljne granice Evropske unije, čime daje puni doprinos zajedničkoj evropskoj bezbjednosti”, zaključili su iz policije.