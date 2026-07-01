Optuženi Zoran Lazović je u obraćanju sudu kazao da je u odnosu na njega urađena klasična inkvizicija od strane SDT i SPO kada su snimali, fotografisali njegovu odjeću, košulje, odijela, boce vina i bačve.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je saslušanjem vještaka nastavljeno suđenje bivšem funkcioneru Uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Šaši Čađenoviću.

Postupak vodi sudija Veljko Radovanović, a u vijeću su i sudije Amir Đokaj i Radovan Vlaović. Optužnicu zastupa tužilac Miloš Šoškić.

Optuženi Zoran Lazović je u obraćanju sudu kazao da je u odnosu na njega urađena klasična inkvizicija od strane SDT i SPO kada su snimali, fotografisali njegovu odjeću, košulje, odjela, boce vina i bačve. Istakao je da je to demonstracija sile jer mu nisu našli ništa inkriminišuće, piše Dan.

Danas su saslušana dva vještaka ekonomske struke i jedan vještak balističar. Vještaci ekonomske struke su na pitanje advokata Stefana Jovanovića i Nikole Martinovića kazali da nisu izvršili vještačenje neposrednim uvidom u vještačene predmete, već na osnovu fotoelaborata. Istakli su i da naisu imali u podacima vrijeme proizvodnje predmeta, da nisu računali amotrizaciju. Kako su kazali u tom pogledu su bili ograničeni u odnosu na te podatke a vezano za nalaz i mišljenje za koji su dobili nalog od SDT-a da urade.

Vještak balsitičar je na pitanje takođe advokata iz redova odbrane kazao da je oružje i municiju koja je oduzeta od optuženog Katnića i Lazovića vještačio u prostorije SPOa ne u prostorije Forenzičkog centra. Naveo je da je to tako urađeno zbog količine oružja i municije koji su oduzeti. Vještak je dodao da je primjetio i naveo u nalazu razliku u broju municije koja je navedena da je oduzeta od Zorana Lazovića od broja municije koja je njemu predata na vještačenje.

"Razlog zašto sam ja pregledao prdmetno oružje i municiju u SPO je taj što je bila veća količina oružja i municije. Omogućeno mi je da na isti način izvršim pregled kao u FC.Za provjeru ispravnosti oružja je korištena municija koju mi imamo, tako da to ne može biti uzrok koji bi doveo do ove razlike u broju oduzete i broju municije koja je meni dostavljena na vještačenje. Da sam je koristio za ispaljenje, za porovjeru funkcionalnosti oružja, ja bih to naveo u nalazu" istakao je vještak Milovan Mihailović.

Vještak je zatim na pitanje advokata Nikole Martinovića kazao da 114 komada municije, za koje u optužnici stoji da je njihovo držanje zabranjeno, moguće legalno nabaviti u odgovarajućem prodajnom objektu. Zatim je na pitanje advokata vještak kazao da mu nije dostavljena na vještačenje navedena puška koja je kompatibilna sa ovom municijom, prenosi Dan.

"E za tu pušku postoji dozvola a ta municija je za nju" dodao je advokat Martinović.

Zatim se povodom nalaza i mišljenja vještaka a vezano za oduzeto oružje i municiju obratio optuženi Zoran Lazović:" Ne postoji ni jedno oružje, cijev, da je držana ilegalno ili da joj je proijeklo nezakonito. Ja za to nisam imao potrebu. Sve je držano zajedno, u metalnim kasama, kako to i zakon predlaže - naglasio je optuženi Zoran Lazović i dodao da se on dugo bavi lovom i njegovi sinovi.

Podsjećamo, tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, osim Katnića, postali i specijalni tužilac Saša Čađenović.

Vještak je kazao da okviri za držanje municije koji su nađeni pripadaju automatskom oružju ali da za njihovo posjedovanje nije potrebna dozvola i da ti okviri nisu osnovni dio oružja i nisu ključan dio.

Za municiju koja je oduzeta od optuženog Katnića naveo je da je vizuelnim pregledom utvrdio da je ispravna. Nakoin toga je na pitanje dobrane dodao da municija nema rok trajanja ali da barut može da se u njoj ošteti u zavisnosti od načina držanja i vlage. Ukazao je da ta vlaga nekad možed a se vidi a nekad ne.

Zatim su saslušani vještaci ekonomske struke Nemanja Dragović i Dragan Nišavić. Oni su se izjašnjavali povodom materijalne vrijednosti odjeće, boca alkohola, bačvi za vino i oružja koji su oduzeti od Zorana Lazovića i povodom vrijednosti vezano za oružje, namještaj i opremu i objekte koja se vezuje za Milivoja Katnića. Istakli su da nisu vještačenje radi na osnovu neposrednog uvida, već da im je za to dat fotoelaborat. Ukazali su da za potrebe vještačenja nisu kao parametre imali vrijeme nabavke stvari, kupovine, proizvodnje i da nisu računali amrotizaciju.

"Ovo što sam naveo da mi je dato obrazloženje da se radi o opremi novoj u godini opremanja, a to je period od 2019. do 2020., to obrazloženje mi je dato od tužioca i sudije Gorana Šćepanovića" kazao je vještak Nišavić i istakao da je on nekoliko puta insistirao da izađe na teren i tako uradi vještačenje ali da mu je na to istražni sudija Šćepanović rekao da ne može i da će dobiti fotoelaborat za te potrebe.

Na to je reagovao advokat Martinović i upitao: "Istražni sudija vam je dao instrukcije kako da vještačite?"

Zatim su se na iznešene nalaze i mišljenja vještaka izjasnili advokati i optuženi.

Optuženi Zoran Lazović je istakao da je ponosan na svoje domaćinstvo.

"Kao što sam već kazao, kolekciju vina počeo sam sa ocem od "89 godine. 80 odsto tih pića je došlo prilikom porodičnih okupljanja, i onih tužnih i povodom slavlja, druženja, svadbi...Ovo što su radili sa snimanjem plakara, popisivali robu, košulja, odjela, flaše vina, bačve, predstavlja klasičnu inkviziciju i demonstraciju sile jer mi nisu mogli naći ništa inkriminišuće. Tužilac potpuno svjestan nije tražio vještaka za poljoprivredu. Potpuno sam ponosan na domaćinstvo, na to što imaam, što sam naslijedio od oca. To za mene predstavlja tradiciju i ljubav. Tako mi je radio i otac, i đed a sinovi će nastaviti" rekao je pred sudom optuženi Lazović.

Optuženi Milivoje Katnić je istakao da je potpuno jasno da je cilj tužioca bio da se falsifikuje nalaz i mišljenje vještaka i da se prikaže da je on valsnik svih objekata koja su vještačena u odnosu na njega a nije, već je dio i u vlasništvu njegovog brata i rodbine. Ukazao je da je namještaj koji je vještačen star više godina, neki komadi i više desetina godina.

Katnić je istakao da su radovi na imanju rađeni od 2009., 2010, godine i da su trajali nekoliko godina a ne kako se sumnja.

"U odnosu na izjašnjenje vještaka balističara, iz istog proizilazi da je moguće municiju kalibra 7,62 x 39 nabaviti u odgovarajućim prodavnicama. Da to može uraditi naročito onaj ko ima dozvolu za oružje koja je kompatibilna sa ovom municijom. Iz ovog nalaza proizilazi da je vještak imao uvid u oružani list koji se odnosi na oružje koje je kompatibilno sa ovom municijom. Oružani list se odnosi na oružje koje je pronađeno gdje i municija. Iz navedenog je jasno da se ne može raditi o krivičnom djelu nedozvoljeno držanje oružja, onako kako je to navedeno u optužnom aktu. Za pušku koja je po tužilaštvu sporna u spisima predmeta postoji odobrenje za nabavku.

U odnosu na nalaz vještaka ekonomske struke ukazujem da je i sam vještak rekao da uopštene zna kada su stvari, čiju je vrijednost vještačio, nabavljene, proizvedene i da nije radio amortizaciju. Iz toga proizilazi da vrijednost koja je istaknuta u nalazu nije stvarna vrijednost. Narativ optužnog akta da je naš branjenik formirao okg, došao do prljavog novca i kupio pića, pri čemu npr jedna od tih boca vrijedi tri eura i 20 centi, mislim da to govori samo za sebe" naglasio je advokat Stefan Jovanović.

Advokat Nikola Martinović je, između ostalog, dodao da je nalaz i mišljenje vještaka obesmislio optužbe za nedozvoljeno držanje oružja.