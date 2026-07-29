Kako je saopšteno iz ODT-a, S.K. i B.K. se na teret stavlja produženo krivično djelo teška krađa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata S.K. i B.K. zbog sumnje da su u periodu od 19. do 26. jula na području glavnog grada počinili šest teških krađa, oštetivši osam osoba.

Kako je saopšteno iz ODT-a, S.K. i B.K. se na teret stavlja produženo krivično djelo teška krađa.

“Osumnjičeni su u periodu od 19. do 26. jula 2026. godine, u Podgorici, u šest navrata obijali objekte i protivpravno oduzimali tuđe stvari, na štetu osam oštećenih”, naveli su iz tužilaštva.

Prema njihovim navodima, nakon izvršenih krađa, osumnjičeni su ukradene lične stvari prodavali.

“Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata licima S.K. i B.K. zbog osnovane sumnje da su počinili produženo krivično djelo teška krađa”, zaključuje se u saopštenju ODT-a.