Real Madrid ne pušta Marija Hezonju u NBA, sumnjajući da pokušavaju da ga prevare.

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Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja bio je pred povratkom u NBA ligu i potpisom za Klivlend Kavalirse, međutim posao još nije ozvaničen. Sad je pitanje i da li će uopšte. Na pomolu je ozbiljan presjedan koji bi mogao da promijeni evropsku košarku, pošto bi "puštanje" Hezonje u NBA moglo da povuče niz drugih promjena.

Za sada posao koči Real Madrid koji sumnja da Mario Hezonja pokušava da "pobjegne" iz kluba zaobilaznim putem, odnosno u redovima "kraljevskog kluba" ubijeđeni su da je njegov odlazak u NBA praktično fiktivan.

Zašto je Real stopirao transfer?

Real Madrid ne pušta Marija Hezonju zbog toga što na 20. jun, kada mu je istekla NBA klauzula, nije potpisao ugovor s novim klubom (Klivlendom), nego samo obavijestio "kraljevski klub" o svojoj namjeri. Takođe, Klivlend i dalje nije platio milion dolara za "otkup" Hezonje, zato Real Madrid ne planira da ga pusti.

Međutim, to nije sve, Real Madrid sumnja da je Klivlend samo "most" do nekog drugog tima Evrolige. Preciznije, sumnjaju da će Klivlend otpustiti Hezonju čim ga potpiše, poslije čega će hrvatski reprezentativac moći da potpiše za nekog drugog.

Recimo za Dubai, koji se već duže vrijeme spominje kao opcija, a u koji Real Madrid nije hteo da ga pusti.

Šta dalje za Hezonju?

NBA liga bi mogla da poništi ovaj transfer zbog prijave Real Madrida, kao i da istraži da li je bilo nedozvoljenih radnji. Ako bi Real Madrid pustio Hezonju u Klivlend, vjerovatno bi tražio da ima "evropska prava na njega" - odnosno natjerao bi Hrvata da se obaveže da će se vratiti u isti klub iz koga je otišao po završetku obaveza u NBA.

Ono što je zanimljivo je da će Hezonja za godinu dana u Klivlendu, ako do dogovora dođe, zaraditi tek 2,8 miliona dolara, što je upola manje nego što bi mu pripalo u Real Madridu.