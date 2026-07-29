Kajl Olmen se već nedjeljama dovodi u vezu sa crno-bijelima, ali izgleda da se sve iskomplikovalo.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Već duže vrijeme se doskorašnji igrač Turk Telekoma Kajl Olmen dovodi u vezu sa Partizanom, ali nikako crno-bijeli da ozvaniče taj potpis. Izgleda da će od gotovog posla sve otići u potpuno drugom smeru. Dogovor je sklopljen prije nekog vremena, ali postoji šansa da američki bek ne odigra nijedan minut za Partizan, prenosi "Basketball sphere".

O čemu se radi? Situacija na tržištu se menja iz dana u dan, pa su se izgleda u Humskoj pokajali zbog angažmana igrača koji nastupa pod zastavom Crne Gore i postoji mogućnost da mu se zahvale. Još uvijek postoji šansa da ugovor ostane važeći, ali to će zavisiti od raspleta na košarkaškoj pijaci.

Partizan je po svemu sudeći naciljao neko drugo pojačanje na spoljnim pozicijama i zbog toga je sve stopirano. Ako beogradski klub odluči da izađe iz ugovora, moraće da plati oobeštećenje igraču.

Minule sezone, Olmen je u Turk Telekomu odigrao i više nego dobru sezonu. Prosječno je bilježio 14,3 poena, 3,6 skokova i 2,4 skoka po meču u Evrokupu, a zanimljivo je i da ga zastupa poznati agent Miško Ražnatović.

Ovog ljeta je dosta spekulacija oko Partizana koji je ponovo promijenio gotovo čitav tim, a navodno je crno-bijelima ponuđen Loni Voker. Osim njega, spominjao se i Kosta Kondić kao potencijalno pojačanje crno-bijelih, ali za sada nema konkretnih informacija.

U Humsku su za sada zvanično stigli: Kevarijus Hejs, Lamar Stivens, Alesandro Pajola, Nikola Tanasković i Luka Vildoza, dok su produženje ugovora potpisali Vanja Marinković, Tonje Džekiri i ranije Karlik Džouns.