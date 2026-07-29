U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

U prostorije redakcije Portala Standard u Podgorici juče, u jutarnjim satima, vidno uznemiren i agresivan siledžijski je upao muškarac Nikola Marović iz Podgorice, zahtijevajući da razgovara sa izvršnom direktoricom portala Jasminom Muminović.

U trenutku incidenta u redakciji su se nalazile zamjenica glavne urednice Amra Tahirović i novinarka Kristina Perković, koje su pokušale da saznaju razlog njegovog dolaska i ponude pomoć. Međutim, umjesto razgovora, uslijedilo je krajnje nasilničko i prijeteće ponašanje, prenosi "Standard"

Marović je povišenim tonom zahtijevao da direktorica odmah dođe u redakciju, raspitivao se gdje živi i tražio od novinarki da je odmah pozovu da mu se, kako je govorio, „nacrta“. Kada nije dobio ono što je zahtijevao, počeo je da viče na obje novinarke, unosio im se u lice, pokušavao da ih zastraši i nije im dozvoljavao da izgovore ni riječ, niti da pokušaju da smire situaciju.

Tokom cijelog incidenta uporno je zahtijevao da dvije novinarke napuste prostorije redakcije, prijeteći da će ih izbaciti i naređujući im da izađu napolje. Time im je onemogućio da obavljaju svoj posao, prekinuo rad redakcije i izazvao ozbiljan stres i uznemirenost.

Nakon što su bezuspješno pokušale da uspostave normalnu komunikaciju i saznaju razlog njegovog dolaska, Marović je pesnicom udario o sto u kancelariji, nastavio da viče i zahtijeva da odmah napuste prostorije. Potom je izašao iz kancelarije i uputio se na sprat ispod, nakon čega je primijećeno da je nestao ključ od prostorija redakcije.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja je izašla na lice mjesta, a ubrzo za njima stigla je i izvršna direktorica Jasmina Muminović, koja je Marovića zatekla u hodniku redakcije, u prisustvu dva policijska službenika.

Dok su novinarke, iz bezbjednosnih razloga, čekale dolazak službenika Uprave policije van prostorija redakcije, u prostorijama na spratu iznad, ključ koji je prethodno nestao ponovo se pojavio u bravi ulaznih vrata.

Policija je na licu mjesta prikupila osnovna obavještenja, nakon čega je Marović priveden.

Izvršna direktorica Portala Standard Jasmina Muminović, zajedno sa Amrom Tahirović i Kristinom Perković, dala je izjavu u Centru bezbjednosti Podgorica o svim okolnostima događaja.

Nakon toga, sinoć do kasno, pred Sudom za prekršaje saslušani su okrivljeni Marović, urednica i novinarka kao svjedokinje, kao i izvršna direktorica Portala Standard.

Novinarkama nisu bili poznati motivi ovakvog ponašanja, zbog čega je postojala sumnja da je upad motivisan nezadovoljstvom rada Portala Standard. Međutim, Marović je u svojoj odbrani pred sudom naveo da su razlozi njegovog dolaska i ponašanja bili komunalne prirode.

Iz Suda za prekršaje Portalu Standard saopšteno je da će sutkinja odluku donijeti u zakonskom roku od 15 dana. Portparolka suda za prekršaje, sutkinja Ana Bokan, na pitanje da li su Maroviću određene bilo kakve mjere nakon saslušanja, ponovila je da odluka još nije donijeta, iz čega proizlazi da je nakon postupanja nadležnih organa Marović pušten da se brani sa slobode.