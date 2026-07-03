Udes se dogodio u naselju Pruška, a saobraćaj je privremeno obustavljen

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras oko 21 sat dogodila u bjelopoljskom naselju Pruška, na magistralnom putu Bijelo Polje – Prijepolje, prenosi Pobjeda.

Kako prenosi Pobjeda, u udesu je pričinjena i veća materijalna šteta na vozilima.

Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo kada su se dva automobila marke Audi, bjelopoljskih registarskih oznaka, sudarila prilikom preticanja vozila koje se kretalo ispred njih, nakon čega je jedan od automobila završio na krovu.

Sva tri vozila kretala su se prema centru Bijelog Polja, a na dionici puta na kojoj se dogodio udes obilježena je puna linija, gdje preticanje nije dozvoljeno.

Kako prenosi Pobjeda, saobraćaj na toj dionici magistralnog puta trenutno je obustavljen zbog uviđaja, dok se vozila preusmjeravaju alternativnim pravcem kroz naselje Pruška.