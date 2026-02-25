“Prvi sam naišao poslije njegovog slijetanja. Auto je bilo dijelom u vodi. Izvukao sam ga napolje i sačekao Hitnu pomoć i vatrogasce. U međuvremenu sam pričao s njim i saznao da ima protezu na nozi i da je šećeraš”,kazao je Ignjatović za VBP portal.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bjelopoljac Ivica Ignjatović pokazao je danas izuzetnu hrabrost i prisebnost kada je, brzom reakcijom, spasio Pljevljaka Duška Dragaša iz automobila koji je nakon saobraćajne nezgode završio u koritu rijeke Ljuboviđe, objavile su Vijesti iz Bijelog Polja.

Do nezgode je došlo na regionalnom putu Slijepač Most – Pljevlja, kroz Vranešku dolinu, gdje je vozilo sletjelo sa kolovoza i dijelom završilo u vodi. Ignjatović je, kako navodi, prvi naišao na mjesto nesreće, svega nekoliko trenutaka nakon što je automobil sletio s puta.

“Prvi sam naišao poslije njegovog slijetanja. Auto je bilo dijelom u vodi. Izvukao sam ga napolje i sačekao Hitnu pomoć i vatrogasce. U međuvremenu sam pričao s njim i saznao da ima protezu na nozi i da je šećeraš”,kazao je Ignjatović za VBP portal.

Bez oklijevanja je prišao vozilu, izvukao vozača na sigurno i ostao uz njega do dolaska nadležnih službi. Kako ističe, kao vojno lice reagovao je smireno i odgovorno, vodeći računa o svakom detalju.

“Dao sam instrukcije za njegov transport do bolnice, kako bi sve proteklo bez dodatnih komplikacija. Ovo mi je prvi put da silazim na mjesto nezgode i pružim prvu pomoć”, dodao je Ignjatović.

Duško Dragaš nije krio emocije i zahvalnost prema svom spasiocu.

“Želim da se zahvalim, spasio me je čovjek. Svaku sreću mu želim i zahvalan sam mu za cio život. Od danas je Ivica moj brat”,naveo je Dragaš za VBP portal.

Istakao je da, zahvaljujući brzoj reakciji hrabrog Bjelopoljca, nije dugo ostao zaglavljen u vozilu.

“Na sreću nisam dugo bio u automobilu. Ivica me je spasio. Čovjek sam bez noge i ne bih mogao sam da izađem, imam protezu”, kazao je Dragaš, dodajući da se osjeća dobro i da nema povreda.