Pješakinja B.S. (58) iz Bijelog Polja lakše je povrijeđena danas oko 18 časova u saobraćajnoj nezgodi u bjelopoljskom naselju Pruška, rekao je "Vijestima" izvor iz Uprave policije (UP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nju je, prema istom izvoru, putničkim motornim vozilom udario vozač S.R. iz Mojkovca.

Uviđaj su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva, obavili službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Bijelo Polje.

Kako je "Vijestima" potvrđeno iz bjelopoljske bolnice, povrijeđenoj Bjelopoljki su konstatovane lakše tjelesne povrede.