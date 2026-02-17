Prema riječima zamjenika komandanta Službe zaštite i spašavanja Vlade Moračanina, ekipe su uspjele da iz vozila izvuku četiri osobe i prebace ih u Urgentni centar Opšte bolnice Bijelo Polje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Četiri osobe su povrijeđene u udesu koji se danas oko 12 časova dogodio na regionalnom putu Slijepač Most – Pavino Polje, kod Tomaševa. Kako javlja Radio Bijelo Polje, prevrnulo se putničko vozilo.

Prema riječima zamjenika komandanta Službe zaštite i spašavanja Vlade Moračanina, ekipe su uspjele da iz vozila izvuku četiri osobe i prebace ih u Urgentni centar Opšte bolnice Bijelo Polje.

Trenutno nema zvaničnih informacija o težini povreda povrijeđenih.

Očevici navode da su uzrok nesreće bili loši vremenski uslovi i nečišćen kolovoz.