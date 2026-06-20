Specijalno tužilaštvo saopštilo da nema osnova sumnje za zloupotrebu službenog položaja

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo odbacilo je krivičnu prijavu protiv tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici Radmila Gačević, koju je zbog navodne zloupotrebe službenog položaja podnio Demir Ćosović, brat ubijene Alme Ćosović, prenosi portal Dan.

Iz SDT-a su saopštili da ne postoji osnov sumnje da je Gačević izvršila krivično djelo koje joj se stavlja na teret, niti bilo koje drugo djelo za čije je gonjenje nadležno Specijalno tužilaštvo.

Kako navodi Dan, Ćosović je tvrdio da je tužiteljka pogrešno kvalifikovala krivično djelo koje se stavlja na teret Dušanu Ramiću, smatrajući da je trebalo da bude optužen za teško ubistvo, a ne za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.

Nakon sprovedenog izviđaja i uvida u spise predmeta, SDT je zaključio da je postupanje tužiteljke bilo u skladu sa zakonom i njenim službenim ovlašćenjima.

Demir Ćosović je, međutim, nakon odluke o odbacivanju prijave uputio pritužbu Vrhovnom državnom tužilaštvu, osporavajući zakonitost i način donošenja odluke, prenosi portal Dan.