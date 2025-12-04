Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Dušana Ramića zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici smrtnim ishodom, kao i krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno, događaj se odigrao u periodu od 7. do 8. juna 2025. godine u porodičnoj kući u opštini Danilovgrad. On je tada nanio teške tjelesne povrede svojoj emotivnoj partnerki Almi Vuković (djevojački Ćosović) od kojih je ona kasnije preminula, prenosi CdM.

Prema navodima iz optužnice, okrivljeni joj je dao da konzumira drogu, nakon čega je, u prisustvu djeteta, fizički nasrnuo na nju.

“On je tada žrtvu uhvatio u predjelu vrata, da bi je zatim odgurnuo i zadao joj više udaraca usljed čega je ona zadobila povrede u vidu nagnječenja pluća, preloma rebara i povrede mozga, od kojih je dana 03. avgusta 2025. godine, u Kliničkom centru Crne Gore, preminula”, naveli su iz VDT-a Podgorica.

Više državno tužilaštvo navodi da prikupljeni dokazi ukazuju da je nasilje imalo direktne posljedice po zdravlje žrtve.