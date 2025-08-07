Ramić je jutros povodom ovog događaja priveden na saslušanje u Više tužilaštvo koje je nakon smrti Ćosović preuzelo predmet od Osnovnog tužilaštva u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Srpski državljanin Dušan Ramić odbio je jutros u Višem državnom tužilaštvu da iznese odbranu povodom sumnji da je sredinom juna brutalno prebio Almu Ćosović koja je od zadobijenih povreda preminula 3. avgusta u Kliničkom centru Crne Gore.

To je za Pobjedu kazala rukovoditeljka Višeg tužilaštva Lepa Medenica.

Ramić je jutros povodom ovog događaja priveden na saslušanje u Više tužilaštvo koje je nakon smrti Ćosović preuzelo predmet od Osnovnog tužilaštva u Nikšiću.

Ramić je uhapšen sredinom juna i po nalogu nikšićkog Osnovnog suda još tada mu je određen pritvor.

Javnost je za slučaj saznala zahvaljujući objavi Centra za ženska prava, koji je naveo da je Ramić pretukao Almu pred očima njenog maloljetnog djeteta.

Kako je kasnije izjavio njen brat Demir Ćosović, Ramić je nakon napada pobjegao sa lica mjesta, a Alma je pronađena tek 30 sati kasnije, sa teškim povredama.

U stanu je zatečeno i njeno dijete sa posebnim potrebama, u stanju iscrpljenosti.