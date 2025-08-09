Vuković je, kako se navodi u aktu tužilaštva, brutalno pretučena u svom domu, u Danilovgradu, u noći između 7. i 8. juna u prisustvu šestogodišnjeg djeteta.

Alma Vuković (43), (djevojačko prezime Ćosović), preminula je od gnojnog zapaljenja pluća izazvanog nagnječenjem i prelomom rebara kao i povreda mozga nastalih od brutalnih udaraca koje joj je zadao, kako se sumnja, srpski državljanin Dušan Ramić, sa kojim je bila u emotivnoj vezi, navodi se u naredbi o pokretanju istrage u koji je Pobjeda imala uvid.

Vuković je, kako se navodi u aktu tužilaštva, brutalno pretučena u svom domu, u Danilovgradu, u noći između 7. i 8. juna u prisustvu šestogodišnjeg djeteta, kako prenosi Pobjeda.

Nakon više od mjesec provedenih u komi, preminula je 3. avgusta u Kliničkom centru Crne Gore.

“Iz obdukcionog zapisnika vještaka iz oblasti sudske medicine dr Nemanje Radojevića od 7. avgusta 2025. godine, proizilazi da je smrt kod oštećene nasilna i da je nastupila neposredno usljed apscendirajućeg gnojnog zapaljenja pluća kao komplikacije prethodno zadobijenih povreda pluća (u vidu nagnječenja pluća zbog preloma rebara) i povreda mozga (u vidu difuznog oštećenja za život važnih moždanih centara i pritiska izlivene krvi na mozak u prostor ispod tvrde moždanice)”, precizirano je u dokumentu tužilaštva.

Vještak Radojević je naglasio da postoji „uzročno-posljedična veza između predmetnog povređivanja i nastupljenog smrtnog ishoda“.

Almu je 9. juna, nakon 18 časova pronašao komšija kojeg je alarmirao njen bivši suprug, s obzirom na to da mu se nije javljala na telefon.

Pronašao je Almu na krevetu. Pokušao je da je probudi ali bez uspjeha nakon čega je pozvao Hitnu pomoć.

Ramić je ubrzo uhapšen a prilikom saslušanja u Osnovnom tužilaštvu „u bitnom priznao izvršenje krivičnih djela“ opisujući da su Alma i on u subotu 7. juna u njenoj kući konzumirali alkohol i marihuanu koju je on donio.

Ispričao je da se probudio narednog dana oko 17 časova i kada je vidio da u džepu više nema marihuanu, ustao je i otišao u dnevnu sobu gdje je zatekao Almu kako leži na podu.

Primijetio je da ima povredu u predjelu desnog oka.

Potom je, kako je naveo, Almu odnio pod tuš, gdje je polio hladnom vodom, nakon čega je ponio do kreveta, obukao i pokrio.

Ramić je kazao i da je djetetu dao sok a potom otišao iz njene kuće ostavljajući je u nesvjesnom stanju, kako prenosi Pobjeda.

Laboratorijski nalazi su pokazali da je Ramić bio pozitivan na alkohol i marihuanu, a Vuković na marihuanu i benzodiazepine.

Prema nalazu vještaka medicinske struke dr Ljiljane Vučeljić, Ramić je u vrijeme događaja bio pod jakim dejstvom alkohola i marihuane što je značajno umanjilo njegove racionalne i voljne sposobnosti, te pojačalo agresivne impulse kroz destruktivno ponašanje.

Prilikom saslušanja pred višom tužiteljkom Radmilom Gačević, Ramić je iskoristio zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Javnost je za nasilnu smrt Alme Vuković saznala zahvaljujući objavi Centra za ženska prava.

Brat pokojne Alme, Demir Ćosović je čin Ramića opisao kao ,,monstruozan i svirep zločin“, uz poruku da se neće zaustaviti dok krivično djelo ne bude kvalifikovano kao ubistvo, a ne ,,nasilje u porodici sa smrtnom posljedicom“, kako je za sada pravno označeno.

Dušanu Ramiću juče je za teško krivično djelo nasilja u porodici sa smrtnom posljedicom i omućavanje uživanja opojnih droga juče je u podgoričkom Višem sudu određen pritvor, potvrdio je za Pobjedu advokat Luka Stanović.

Sudija za istragu Goran Šćepanović prihvatio je predlog tužilaštva i donio rješenje da se Ramić vrati u Istražni zatvor zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti ponavljanja krivičnog djela i uznemirenja javnosti.

On je podsjetio na činjenicu da je Ramić ostavio Almu Vuković bez svijesti, i na taj način joj uskratio nephodnu pomoć.

“Ostavljajući je bez pomoći u prisustvu maloljetne kćerke sa posebnim potrebama, pokazuje njegovu spremnost da izbjegne odgovornost”, navodi se u rješenju o određivanju pritvora.

Sud je cjenio i činjenicu da Ramić nije državljanin Crne Gore, već Srbije, gdje ima porodicu, što povećava rizik od bjekstva.

Sud se pozvao i na njegovu raniju osuđivanost – između ostalog i za krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga – zbog čega je, kako se navodi, realna opasnost da bi na slobodi mogao nastaviti sa izvršenjem krivičnih djela.