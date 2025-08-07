Dušan Ramić, koji je osumnjičen da je pretukao Almu Ćosović koja je od poslijedica povreda preminula, priveden je na saslušanje u Više državno tužilaštvo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ćosović je preminula prije četiri dana u KCCG, a slučaj je nakon njene smrti preuzelo VDT, prenosi CdM.

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv Dušana Ramića (42) iz Novog Sada zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici sa smrtnom posljedicom, nakon što je 3. avgusta preminula Alma Ćosović (42) iz Danilovgrada.

Tužilaštvo je donijelo naredbu za obdukciju tijela.

Iz Centra za ženska prava saopšteno je da je Alma Ćosović preminula nakon više od mjesec dana provedenih u komi, te su pozvali pravosudne organe da ovaj slučaj tretiraju s punom ozbiljnošću i odlučno procesuiraju počinioca.

Porodica preminule ne prihvata kvalifikaciju djela kao „porodično nasilje“. Njen brat u javnom obraćanju ističe da Alma i Ramić nisu živjeli zajedno, niti su imali porodične veze, zbog čega smatra da je riječ o „svirepom ubistvu, a ne nasilju u porodici“.