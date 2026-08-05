Na letu Er India iz Tajlanda ka Indiji došlo je do snažnih turbulencija, povrijeđeno 12 putnika, a jedan je zadobio prelom kičme.

Izvor: X/Minchen

Panika je zavladala na letu kompanije Er India iz Tajlanda ka Indiji kada je avion nekoliko minuta bio izložen snažnim turbulencijama, pri čemu je povrijeđeno ukupno 12 putnika.

Incident na avionu tipa Airbus A320, koji je letio iz Puketa za Nju Delhi, dogodio se u utorak ujutru, otprilike 90 minuta nakon polijetanja.

Nakon što je avion naglo propao, 134 putnika na letu AI2379 osjetili su iznenadni gubitak visine. Neki od putnika koji nisu imali vezan pojas udarili su glavom o plafon kabine.

Air India: Phuket - Delhi, 04.08.2026.

The worst two hours of my life. Please, please, please always wear your seatbelt on a plane, even when the seatbelt sign is off.

I saw people being thrown into the air, hitting their heads, and getting injured. For a while, I genuinely…pic.twitter.com/3bVjcZZ18g — Minchen (@minchen_t)August 4, 2026

Video snimci iz unutrašnjosti aviona prikazuju preplašene putnike, među kojima i muškarca sa rukom u gipsu, kako u agoniji posmatraju kako se avion nasilno trese.

Uprkos incidentu, avion je bezbjedno sletio na Međunarodni aerodrom "Indira Gandi" u Nju Delhiju oko 11:00 po lokalnom vremenu. Tamo su ambulantna vozila i spasioci preuzeli povrijeđene putnike koji su izneti na nosilima i u invalidskim kolicima, dok su neki imali zavoje na glavi.

Nakon toga su prebačeni u bolnicu gdje im je ukazana prva pomoć, a informacije govore da je najmanje jedan od njih zadobio prelom kičme.

Jedan od putnika opisao je da se avion tresao oko dva do tri minuta i da je bio pod oštrim nagibom, dodajući da su mnogi putnici u tom trenutku spavali.

Er India je saopštila da je let u utorak doživio "kratak incident turbulencije" tokom leta, pripisujući događaj iznenadnoj promjeni visine na kojoj je Airbus 320 letio, prije nego što je posada uspjela u potpunosti da povrati kontrolu nad letjelicom.

Portparol avio-kompanije je takođe izjavio da su sigurnost i dobrobit putnika i posade najviši prioritet kompanije, i uvjerio da će biti pružena sva potrebna podrška povrijeđenima i ostalim putnicima. Istovremeno, Er India je naglasila da će u potpunosti sarađivati sa nadležnim organima u okviru istrage incidenta.