Vozač kamiona koji je kod Šapca usmrtio dvojicu putara uhapšen je i zadržan do 48 sati. Alkotest je bio negativan, a nastradali radnici obavljali su posao uz propisno obilježenu signalizaciju.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/kurir

Vozač kamiona koji je jutros na motoputu kod mjesta Petlovača, nedaleko od Šapca, naletio na dvojicu radnika putarskog preduzeća i usmrtio ih na licu mjesta,uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Prema informacijama do kojih su mediji došli, vozaču je odmah nakon nesreće urađen alkotest, koji nije pokazao prisustvo alkohola.

"Vozaču kamiona urađen je alkotest i rezultati su bili negativni. On je odmah uhapšen i određen mu je pritvor do 48 sati", kaže izvor za medije i dodaje da je slučaj preuzelo Osnovno javno tužilaštvo u Šapcu, koje će utvrditi sve okolnosti teške tragedije.

Podsjetimo, nesreća se dogodila jutros oko osam časova na motoputu u smjeru ka Loznici, kod mjesta Petlovača.

"Dvojica radnika privatnog preduzeća iz Sombora, izvršavali su radove na putu, uz propisano obilježenu signalizaciju, kada je na njih naletio vozač kamiona preduzeća iz Valjeva i na mjestu ih usmrtio", navodi sagovornik za medije.

Prema dosadašnjim informacijama, poginuli radnici imali su 59 i 62 godine.

Prizori na mjestu nesreće bili su potresni. Po kolovozu su ostali rasuti djelovi vozila i srča, dok je među tragovima ostala i rukavica jednog od nastradalih radnika.

Kamion kojim je upravljao osumnjičeni zaustavio se tek nakon bočnog kontakta sa bankinom, na kojoj su ostale vidljive ogrebotine nastale prilikom udara.

Istraga je u toku, a nadležni će nakon prikupljanja svih dokaza utvrditi kako je došlo do nesreće u kojoj su život izgubila dvojica radnika koji su, prema dosadašnjim informacijama, obavljali posao uz propisno obilježenu saobraćajnu signalizaciju.