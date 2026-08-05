Otkriveno kako je ubijen stariji muškarac u Beogradu, osumnjičeni za zločin na Karaburmi se branili ćutanjem na saslušanju.

Izvor: MUP/društvene mreže

Danas su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani svi osumnjičeni za ubistvo muškarca R.G. na Karaburmi u Beogradu u nedelju 2. avgusta. Osumnjičeni su M.S. (32) iz Subotice, M.Đ. (40) iz Novog Sada i M.K. (30) iz Kanjiže i svi su se branili ćutanjem.

"U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušano je troje osumnjičenih zbog postojanja osnova sumnje da su 2. avgusta 2026. godine po prethodnom dogovoru, zajednički učestvujući u radnji izvršenja, iz koristoljublja lišili života oštećenog R.G. Osumnjičeni Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže na saslušanju su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor iz svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bjekstva, da ne bi uticali na svjedoke, da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu kao i jer je za krivično djelo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se stavlja na teret krivično djelo Teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da su 2. avgusta u večernjim časovima, putničkim motornim vozilom marke 'Fiat Punto', osumnjičeni dovezli u blizinu piljarnice i stana oštećenog, nakon čega je Milica Đ, po prethodnom dogovoru sa oštećenim, ušla u njegov stan, pa je po prethodno sačinjenom planu i u namjeri da ga dovede u bespomoćan položaj i time omogući nesmetano izvršenje dogovorenog krivičnog djela, započela sa njim intiman odnos. Navela ga je, kako se sumnja, da u potpunosti skine odjeću, a potom ga je uz negov pristanak, vezala pertlama za ruke i noge, čime mu je bilo onemogućeno da pruži bilo kakav otpor, nakon čega je u stan ušao Mario S.

Potom su Mario S. i Milica Đ. oborili oštećenog na pod, stavili mu u usta tkaninu koju su vezali pertom preko usta i gurali mu je dublje u usnu duplju, a glavu mu zabacivali unazad uz trzaje, usljed čega je kod oštećenog nastupila smrt. Mario S. i Milica Đ. su zatim, kako se sumnja, izvršili premetačinu stana i iz sefa oduzeli oko 11.000 dijelom u dinarskim apoenima, a dijelom u eurima, dok je za to vrijeme Martina K. ostala u putničkom motornom vozilu ispred grade, posmatrala prilaz objektu i bila spremna da upozori okrivljene ukoliko se neko pojavi. Nakon izvršenog krivičnog djela svo troje osumnjičenih su se zajedno udaljili sa lica mjesta navedenim vozilom, a potom podijelili oduzeti novac", navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Da podsjetimo, R.G. je pronađen bez odjeće vezan u stanu na Karaburmi, imao je tkaninu u ustima i bio je vezan pertlama od obuće. Sumnja se da je ugušen nakon čega je njegov stan opljačkan.

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva muškarca na Karaburmi u Beogradu