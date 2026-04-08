Vlada je donijela Rješenje o postavljenju Đorđija Ivanovića za sekretara Ministarstva pravde

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 122. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, kako je saopšteno, Vlada je:

- donijela Rješenje o razrješenju članice Savjeta za reviziju Radmile Ivanović,

- donijela Rješenje o imenovanju Verice Matanović za članicu Savjeta za reviziju,

- donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijski nadzor i zaštitu finansijskih interesa EU u Ministarstvu finansija Radmile Ivanović,

- donijela Rješenje o postavljenju Đorđija Ivanovića za sekretara Ministarstva pravde,

- donijela Rješenje o postavljenju Jasne Jovović za generalnu direktoricu Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde,

- predložila Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar da za članove Odbora direktora ovog društva izabere: Violetu Krgović, Dragutina Durutovića, Enisu Hadžibegović-Ćorović i Đorđija Pavićevića,

- odredila Anta Stanišića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Marina“ AD Bar,

- predložila Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar da za članove Odbora direktora ovog društva izabere: Nikolu Vojvodića, Dejana Račića, Dušana Masoničića, Milana Polovića i Milutina Lakićevića,

- odredila Anta Stanišića za punomoćnika – predstavnika državnog kapitala na vanrednoj Skupštini akcionara „Luka Bar“ AD Bar i

- donijela Rješenje o imenovanju Belme Međedović za članicu Upravnog odbora JU Dom starih „Grabovac“ Risan.