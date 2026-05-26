Iz Savjeta poručili da sadržaj, prema njihovoj ocjeni, predstavlja kršenje Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore i sadrži elemente govora mržnje

Medijski savjet za samoregulaciju osudio je emitovanje dokumentarnog filma „Referendum – priča o izmišljenoj slobodi”, koji je prikazan na televizijama TV Prva i Adria TV, ocjenjujući da sadržaj predstavlja govor mržnje i propagandu, prenosi portal Vijesti.

Iz MSS-a su saopštili da je riječ o filmu novosadskog Centra za društvenu stabilnost, emitovanom 20. i 21. maja u dva nastavka, te da taj sadržaj, prema njihovom mišljenju, predstavlja jedno od najgrubljih kršenja Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore u posljednjih nekoliko godina.

„Kodeks, kao temeljni dokument profesionalne samoregulacije, u ovom slučaju odbačen je u svojim osnovama“, naveli su iz MSS-a, dodajući da sadržaj koji je emitovan „nije dokument, novinarstvo niti analiza“, već politički pamflet sa propagandnom funkcijom, prenosi portal Vijesti.

Kako su istakli, u filmu se, prema njihovim tvrdnjama, crnogorska nacija prikazuje kao „izmišljena“, a obnova nezavisnosti kao „izdaja“, zbog čega smatraju da sadržaj krši više načela novinarskog kodeksa i sadrži elemente diskriminatorne retorike i govora mržnje.



Iz MSS-a su upozorili i da se kroz formu dokumentarnog filma kod gledalaca može stvoriti utisak činjeničnosti i novinarske obrade, iako se, kako navode, radi o propagandnom sadržaju.

Takođe su poručili da emiteri sa nacionalnom frekvencijom ne mogu izbjeći odgovornost tvrdnjom da su samo prenijeli tuđi sadržaj.

„Odgovornost za ono što se emituje na frekvencijama koje su javno dobro njihova je i pred zakonom i pred Kodeksom novinara i novinarki Crne Gore“, saopštili su iz MSS-a, prenosi portal Vijesti.

Iz Savjeta su zaključili da mediji koji žele biti dio evropskog medijskog prostora moraju odbiti ulogu kanala za širenje dezinformacija, govora mržnje i nasilne retorike.