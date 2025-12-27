Apelacioni sud u Beogradu danas je donio odluku da trajno oduzme dio imovine od osuđenog Darka Šarića, za koju se sumnja da je proistekla iz krivičnog djela.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Drugostepeni sud je donio odluku da odbije kao neosnovane žalbe osuđenog Šarića i trećih lica, osim u dijelu koji se odnosi na oduzimanje garaže od N. Š, kao i žalbu tužilaštva na odbijajući dio rješenja i potvrdio prvostepeno rješenje, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

S druge strane sud je usvojio žalbe punomoćnika S. D, D. Š. i D. N. Š. u cjelosti i N. Š, u dijelu koji se odnosi na oduzimanje garaže površine 22,67 metara kvadratih, i ukinuo prvostepeno rješenje i u tom dijelu predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odučivanje, objavljeno je na sajtu tog suda.

Prethodno je Viši sud u Beogradu usvojio zahtjev Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i od Šarića je trajno oduzeta imovina proistekla iz krivičnog dela.

Od Šarića je oduzeta porodična stambena zgrada u Kragujevcu, stambeni objekat sa garažom i bazenom u Sremskoj Kamenici, nekoliko placeva i objekata u istom mjestu, kao i novac na dinarskom računu od 1.764.533,73 dinara, i na deviznim računima od 5.435,48 eura i od 3.162,69 eura, kao i sve pokretne stvari pronađene u nepokretnostima.

Pored toga, prvostepenim rješenjem od trećih lica je oduzeto i to od T. A. stan u Beogradu, od N. Š. takođe stan u Beogradu i jedan na Zlatiboru, od D. Š. dva stana i garaža u Beogradu, dok je od I. Š. oduzeta stambena zgrada u Beogradu, od D. Š. stan u Beogradu, od L. P. jedan stan, objekat, putničko vozilo marke "BMW", 17.250 eura i pokretne stvari, od S. D. je oduzet stan u Šapcu, od M. Š. 110.000 eura i od D. Š. sa deviznog računa 30.922 eura.

Prvostepenim rješenjem odbijen je zahtev tužilaštva da se od Šarića trajno oduzme nekoliko parcela i objekata u Sremskoj Kamenici, kao i od trećeg lica N. Š. stan u Beogradu.

Darko Šarić je inače pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 15 godina zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina Južne Amerike u Evropu, dok se protiv njega pred Specijalnim sudom vode još dva krivična postupka.