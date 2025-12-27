Apelacioni sud u Beogradu danas je donio odluku da trajno oduzme dio imovine od osuđenog Darka Šarića, za koju se sumnja da je proistekla iz krivičnog djela.
Drugostepeni sud je donio odluku da odbije kao neosnovane žalbe osuđenog Šarića i trećih lica, osim u dijelu koji se odnosi na oduzimanje garaže od N. Š, kao i žalbu tužilaštva na odbijajući dio rješenja i potvrdio prvostepeno rješenje, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.
S druge strane sud je usvojio žalbe punomoćnika S. D, D. Š. i D. N. Š. u cjelosti i N. Š, u dijelu koji se odnosi na oduzimanje garaže površine 22,67 metara kvadratih, i ukinuo prvostepeno rješenje i u tom dijelu predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odučivanje, objavljeno je na sajtu tog suda.
Prethodno je Viši sud u Beogradu usvojio zahtjev Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i od Šarića je trajno oduzeta imovina proistekla iz krivičnog dela.
Od Šarića je oduzeta porodična stambena zgrada u Kragujevcu, stambeni objekat sa garažom i bazenom u Sremskoj Kamenici, nekoliko placeva i objekata u istom mjestu, kao i novac na dinarskom računu od 1.764.533,73 dinara, i na deviznim računima od 5.435,48 eura i od 3.162,69 eura, kao i sve pokretne stvari pronađene u nepokretnostima.
Pored toga, prvostepenim rješenjem od trećih lica je oduzeto i to od T. A. stan u Beogradu, od N. Š. takođe stan u Beogradu i jedan na Zlatiboru, od D. Š. dva stana i garaža u Beogradu, dok je od I. Š. oduzeta stambena zgrada u Beogradu, od D. Š. stan u Beogradu, od L. P. jedan stan, objekat, putničko vozilo marke "BMW", 17.250 eura i pokretne stvari, od S. D. je oduzet stan u Šapcu, od M. Š. 110.000 eura i od D. Š. sa deviznog računa 30.922 eura.
Prvostepenim rješenjem odbijen je zahtev tužilaštva da se od Šarića trajno oduzme nekoliko parcela i objekata u Sremskoj Kamenici, kao i od trećeg lica N. Š. stan u Beogradu.
Darko Šarić je inače pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 15 godina zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina Južne Amerike u Evropu, dok se protiv njega pred Specijalnim sudom vode još dva krivična postupka.