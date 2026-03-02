Darko Šarić kažnjen je sa 150.000 dinara zbog nepoštovanja suda tokom suđenja, nakon što je protestovao zbog izvođenja Skaj poruka u kojima se pominju njegova maloljetna djeca.

Darko Šarić, koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu koja se tereti za ubistva vođa škaljarskog klama Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadzića u julu iste godine na Krfu, odlukom sudskog vijeća kažnjen je danas u Specijalnom sudu sa 150.000 dinara zbog "odbijanja da isključi mikrofon i nepoštovanja suda".

Šarić se, naime javio za riječ pošto je sudija Slađana Marković najavila da će se u sudnici kao dokaz izvoditi poruke sa Skaj aplikacije, za koje tužilaštvo tvrdi da dokazuju da je aplikaciju za tajnu komunikaciju, u vrijeme dok je bio u pritvoru u zgradi u Ustaničkoj u drugom predmetu, za šverc kokaina.

Međutim Šarić je izašao za govornicu protestvujući zbog toga što se u porukama pominju njegova maloljetna djeca i njihovi lični podaci.

"Djeca su u pitanju, mislim na to što ćete sada izvoditi. Po kom je to zakonu?", obratio se Šarić sudiji, na šta mu je ona odgovorila da je to po "srpskom zakonu".

"Imate li vi naredbu da je srpski sud odobrio da me prisluškujete?", nastavio je Šarić sa pitanjima za sudiju.

Sudija: Nema naredbe, ovo izvodimo kao isprave.

Šarić: Ja više nemam šta da kažem, ovo je nevjerovatno. Vidite u čemu je stvar, vi ćete sada pred miliinima da izvodite nešto o mojoj djeci koja su maloletna? Znači ima djece manje vrijedne i više vrijedne?

Sudija: Sva djeca su za nas ista.

Šarić: Sva ista ali ćete o mojoj javno da izvedete svejedno?

Sudija: Opominje se Darko Šarić, vratite se nazad na optuženičku klupu!

Šarić: Neću da se vratim.

Sudija: Hoćete li da se vratite ili da vas kaznim?

Šarić: Branim svoju djecu!

Sudija: Kažnjava se okrivljeni Šarić sa 150.000 dinara zbog nepištovanja suda i odbijanja da ugasi mikrofon.

Šarić: Ja vas poštujem, ali branim svoju djecu.

Pošto se Šarić vratio u boks za optužene u sudnici su izvedene poruke, ali ih sudija nije čitala, kao ni ostale, već su samo prikazane na monitoru.

"Ovi porukama dokazujemo da je Darko Šarić korisnik pinova i da to proizilazi iz poruka koje prate hronologiju predmeta u kom se Darku Šariću sudilo, kao i poruka o važnom porodičnom događaju, koje su u potpuno saglasne sa zvaničnim dokumentima", rekao je tužilac Saša Ivanić aludirajući na rođenje djeteta Darka Šarića.

Međutim, Šarićev branilac, advokat Marko Janković prvo je pozvao sud da preispita odluku o novčanom kaẓ̌njavanju a potom dodao da je Izvod iz matične knjige rođenih sa svim podacima već prikazan na javnom suđenju.

"Francuski sudija je rekao da se sve poruke koje su privatne, moraju obrisati. Jel ima ovdje i jedne poruke o krivičnim djelima? Nema! Svi znamo gdje se Šarić tada nalazio i nikako nije mogao da piše poruke. Zašto tužilaštvo nije prikazalo poruke "Evo me u Čačku" i slične. Pošto ste već izveli Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, vidjeli ste da je rođeno u 17.50sati, a sve čestitke za rođenje su sat vremena prije nego što je dijete rođeno", naveo je Janković.

Branilac Darka Šarića Dalibir Katančević naveo je i da se u vrijeme kada su navodno poruke poslate njegov klijent nalazio u pritvoru u Ustaničkoj, u ćeliji na 50 metara od kancelarije tužioca.

"Jel hoćete da mi kažete da niko nije mogao da ga kontroliše, već je morala Francuska?", rekao je Katančević na šta je za govornicu izašao i Veljko Belivuk, koji trenutno boravi u pritvoru u istoj zgradi.

"Mi ovdje imamo pretrese, nenajavljene, jednom mjesečno a možda i češće, da neko dopusti da Darko Šarić u Ustaničkoj 29 godinama ima telefon, to nije moguće. Ako je bilo moguće, kako za to niko nije odgovarao", rekao je Belivuk.

Inače, prethodno su pred sudom izvedene i fotografije Belivukovog pasoša i lične karte za koje tuẓ̌ilaštvo tvrdi da dokazuju da je Skaj nalog s kog su poslate koristio Belivuk.

"Ovo nije moj pasoš, sliku na mom pasošu je oštetio slučajno ključem moj maloljetni sin i zbog toga sam imao problem kada prelazim granicu. Onaj ko je montirao slike, to nije znao, ova slika nije oštećena, to nije moj pasoš", rekao je Belivuk tvrdeći da nije koristio Skaj.

