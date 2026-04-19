Kazna zatvora izrečena nakon što novčana kazna od 375 eura nije plaćena

Državljanin Južne Afrike J.V. (2002) osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 14 dana zbog narušavanja javnog reda i mira, saopšteno je iz Sud za prekršaje u Budvi.

Kako se navodi, okrivljeni je oglašen krivim zbog fizičkog napada na vlasnika jednog hostela u Kotor, koji se dogodio 18. aprila 2026. godine oko 19:30 časova.

Okrivljeni je već narednog dana, 19. aprila, izveden pred sud, gdje mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 375 eura. Međutim, kako nije bio u mogućnosti da plati izrečenu kaznu, ona je, po odluci sutkinje Ivane Vukasović, zamijenjena kaznom zatvora.

Sud je naložio da se kazna naplati prije pravosnažnosti odluke, ali je zbog neplaćanja određeno izdržavanje zatvorske kazne.

Nakon uručenja rješenja, J.V. je sproveden na izdržavanje kazne u UIKS Spuž.