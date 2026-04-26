Sud izrekao i zabranu upravljanja vozilom na četiri mjeseca

Izvor: Uprava policije Crne Gore

M.V. (1997) iz Nikšića oglašen je krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 2.000 eura zbog upravljanja vozilom pod dejstvom narkotika.

Kako je saopšteno, njemu je 25. aprila 2026. godine suđeno u hitnom postupku, nakon što je istog dana u popodnevnim časovima saobraćajna patrola Uprave policije na magistralnom putu Ulcinj – Ada Bojana utvrdila da je vozio pod uticajem opojnih sredstava.

Dežurna sutkinja Anka Rašović, osim novčane kazne, izrekla mu je i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima u trajanju od četiri mjeseca.

Takođe, određena su mu i tri kaznena boda, koje će Uprava policije evidentirati po pravosnažnosti rješenja.