Maksimalnih 60 dana zatvora za nasilje nad roditeljima, sestrom i setričnom

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ulcinjanin D.M. (43) osuđen je na 60 dana zatvora nakon što je u porodičnoj kući u naselju Darza fizički napao više članova svoje porodice – oca, majku, sestru i sestričnu.

Kako prenosi Sud za prekršaje u Budvi, napad se dogodio u večernjim satima 13. oktobra. D.M. je ocu zadao udarce u glavu, majku udario po ruci, sestru po čelu, dok je sestričnu vukao za kosu i oborio na pod.

Sutkinja Anka Rašović izrekla mu je i tri zaštitne mjere: zabranu prilaska porodici, zabranu uznemiravanja i udaljenje iz stana – sve u trajanju od 6 mjeseci, po isteku kazne.

Zbog straha da bi mogao da ponovi nasilje, D.M. je odmah sproveden u UIKS Spuž.