Policija je tokom pretresa elektronskih uređaja pronašla dokazni materijal koji ukazuje na pribavljanje, posjedovanje i distribuciju sadržaja sa elementima dječije pornografije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala nastavili su aktivnosti usmjerene na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu djece i suzbijanje svih oblika njihove zloupotrebe putem informaciono-komunikacionih tehnologija.

U okviru tih aktivnosti, službenici ove Grupe su danas, 25. maja 2026. godine, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“ i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici, lišili slobode sedamnaestogodišnjeg maloljetnika iz Podgorice zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iskorišćavanje djece za pornografiju.

Kako je saopšteno iz policije, tokom izviđajnih i forenzičkih aktivnosti, uključujući pretres elektronskih uređaja koje koristi osumnjičeni, pronađen je i izuzet dokazni materijal koji ukazuje da je maloljetnik, kako se sumnja, pribavljao, posjedovao i distribuirao foto i audio-vizuelne sadržaje sa elementima dječije pornografije, na kojima se nalaze maloljetna lica.

Sa prikupljenim podacima upoznat je postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenog maloljetnika zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.