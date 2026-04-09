Preduzimajući pojačane aktivnosti na suzbijanju prosjačenja, kao i organizovanih i prinudnih oblika ovog vida kriminala, policijski službenici su identifikovali i lišili slobode Đ.H.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odsjeka za suzbijanje krivičnih djela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih djela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, uz podršku Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, lišili su slobode lice Đ.H. (34) iz Podgorice, zbog sumnje da je, na štetu svoje dvoje maloljetne djece, počinila krivično djelo trgovina ljudima.

Preduzimajući pojačane aktivnosti na suzbijanju prosjačenja, kao i organizovanih i prinudnih oblika ovog vida kriminala, policijski službenici su identifikovali i lišili slobode Đ.H.

Sumnja se da je Đ.H, zloupotrebom odnosa povjerenja i zavisnosti, u kontinuitetu u prethodnih 15 dana, zaključno sa 08. aprilom 2026. godine, koristila svoju maloljetnu djecu za prinudno prosjačenje na području Podgorice, na način što je jedno dijete, pod prinudom, prikupljalo novac koji je potom predavalo osumnjičenoj, dok se drugo dijete nalazilo sa njom.

Policijski službenici su kod oštećenog djeteta koje je prosjačilo, kao i kod osumnjičene majke, pronašli određenu količinu novca koja, sumnja se, potiče iz prinudnog prosjačenja.

O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu su djeca predata nadležnom državnom organu, radi zaštite njihovih prava, prvenstveno smještaja i zbrinjavanja.

Policijski službenici, shodno nacionalnim prioritetima Uprave policije u borbi protiv trgovine ljudima, nastavljaju sa preduzimanjem sveobuhvatnih i intenzivnih mjera i radnji usmjerenih na sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela trgovina ljudima, kao i sa lišenjem slobode i procesuiranjem odgovornih lica ili lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela, te aktivnostima na pružanju zaštite lica oštećenih u ovim krivičnim djelima.