Prema nezvaničnim saznanjima, tokom akcije privedeno je više osoba koje su sprovedene u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, gdje je u toku njihova dalja obrada.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U opsežnoj policijskoj akciji koja se od ranih jutarnjih časova sprovodi na teritoriji Glavnog grada, pripadnici policije izvršili su pretrese na više lokacija, u sklopu pojačanih aktivnosti usmjerenih na suzbijanje kriminala.

Prema nezvaničnim saznanjima, tokom akcije privedeno je više osoba koje su sprovedene u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica, gdje je u toku njihova dalja obrada.

Akciju sprovode službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, uz podršku Posebne jedinice policije.