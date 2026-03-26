Izvor: Uprav policije

Podgorička policija otkrila je stan za koji se sumnjalo da služi kao “štek”, gdje su zatečeni B.O (19) i M.I (19), L.V(20) i maloljetnik star 16 godina, a tom prilikom pronađeni su kokain, marihuana i oprema za pakovanje, dok su dvije osobe uhapšene, saopštili su iz Uprave policije.

Kako navode, ovom prilikom kod B.O. pronađeno je pvc pakovanje sa sadržajem bijele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain.

“Policija je nastavila kontrolu i u stanu u ovom ulazu zatekla pomenutog maloljetnika starog 16 godina i sa njim L.V. (20)”, piše u saopštenju.

Dodaju da je kod maloljetnika tom prilikom pronađeno dva manja pakovanja sa sadržajem materije bijele boje za koju se sumnja da je opojna droga kokain, ukupne mase šest grama.

“Zatim, daljim pregledom stana, u torbici vlasništvo ovog maloljetnog lica pronađena su tri manja pakovanja sa sadržajem opojne droge marihuana ukupne mase 7,7 grama, te na više mjesta u stanu rasuta ista materija ukupne mase preko 27 grama, kao i dvije ručno pravljene cigarete sa marihuanom, dvije vage za precizno mjerenje i tanjir sa tragovima bijele praškaste materije nalik na opojnu drogu kokain, drobilica sa tragovima marihuane, te više pvc kesa namjenjenih za pakovanje”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je upoznat sa događajem B.O uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proivodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, dok je maloljetnik po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga.

“Obje osobe će uz krivične prijave biti sprovedene nadležnim tužiocima na dalje postupanje u zakonom predviđenom roku. Napominjemo, maloljetnika je policija potraživala zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa na štetu jedne sportske kladionice i protiv njega će zbog ovoga djela krivična prijava biti podnijeta u redovnom postupku”, zaključuje se u saopštenju.