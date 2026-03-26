Podgorička policija uhapsila je kolegu Bora Bojanića (43) zbog sumnje da je izvršio tri krivična djela prevara i jedno krivično djelo utaja.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

"On je, kako se sumnja, u više navrata tokom septembra i oktobra 2025. godine, od više oštećenih lica uzeo novac po osnovu navodne kupovine nepokretnosti u opštini Danilovgrad, dovodeći ih u zabludu da posjeduje punomoćje za prodaju zemljišta i posredovanje u prometu nepokretnosti. Na taj način pribavio je protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od više desetina hiljada eura", saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da je osumnjičeni počinio, kako se sumnja, i krivično djelo utaja, na način što je prisvojio vozilo "Toyota" koje mu je bilo povjereno na korištenje, čime je oštetio pravno lice iz Podgorice za iznos od oko 7.000 eura.

"B.B. je u zakonskom roku uz krivičnu prijavu sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost. Protiv njega će biti pokrenut odgovarajući disciplinski postupak u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima", saopšteno je iz policije.