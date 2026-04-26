Četvorica maloljetnika napadnuti su verbalno i fizički na Maloj plaži u Ulcinju 8. aprila dok su se igrali i međusobno šalili razgovarajući na srpskom jeziku, a teže posledice, po ocjeni roditelja koji se obratio redakciji "Dana", spriječio je mladić iz obližnjeg restorana koji je zaštitio djecu, a koji je zbog te reakcije prekršajno kažnjen.

Ulcinjanin H.M., otac jednog od napadnutih dječaka, kazao je "Danu" da je razočaran reakcijom nadležnih, koji su mladića koji je djecu spasio od muškarca koji im je, kako tvrdi, prijetio i smrću, priveli kao da je kriminalac, a potom prekršajno procesuirali zbog tuče sa napadačem, odnosno zbog remećenja javnog reda i mira.

Taj Ulcinjanin je za "Dan" ispričao da je njegov sin sa još trojicom drugova, dobi od oko 13 godina, 8. aprila otišao na Malu plažu na kupanje.

" Igrali su se, skakali, kupali se. Među njima je bio jedan Albanac koji priča našim jezikom. U igri su govorili "đe si, Crnogorac", zezali se na srpskom jeziku. Dok su se oni međusobno šalili, naišao je čovjek srednjih godina i rekao im: "Dođite da vam Šiptar, j*** majku. Ovdje se ne priča srpski". Moj sin je u tom trenutku oblačio majicu pa nije uspio da pobjegne, dvojica dječaka jesu. Uhvatio je mog sina i udario ga pesnicom u glavu otpozadi, a onda ga bacio na beton i udario ga nogom u stomak. Tada je pritrčao neki čovjek da ih razdvoji, ali kad ih je razdvojio, napadač je nastavio da trči za drugim djetetom. Uzeo je kamen i drugog dječaka udario kamenom u ruku. Moj sin je krenuo da bježi, a konobar iz obližnjeg restorana je uvukao moje dijete u restoran da ga zaštite. Jedan mladić je pokušao da odbrani djecu i njih dvojica su se tu potukli. Mladić ga je savladao i držao kako bi ga zadržio do dolaska policije, a ovaj ga je izujedao po ruci "tvrdi H.M. u izjavi za "Dan".

Konobari su pozvali policiju, nakon čega je napadač krenuo da bježi, ali je uhvaćen u blizini restorana. H.M. ističe da ne zna ko je osoba koja je napala djecu, a na osnovu toga što su konobari kazali da "niko sa strane neće maltretirati našu djecu", pretpostavlja da nije iz Crne Gore.

On smatra da je okidač za napad bio to što su djeca razgovarala na srpskom/crnogorskom jeziku, napominjući da su oni Crnogorci islamske vjere i da se njegovo dijete druži sa svim nacionalnostima, te da među napadnutim dječacima toga dana na plaži bio i dječak albanske nacionalnosti.

" Svi dječaci su isto kazali u Centru za socijalni rad – da su napadnuti dok su se međusobno šalili pričajući na srpskom jeziku Djeca su isto izjavila pred socijalnim radnikom – da im je prijetio da neće izaći živi sa Male plaže, da će ih pobiti i čekati godinama jer je dobio batine od ovog što ih je spasio "rekao je H.M.

Otac dječaka napominje da ga je vijest o napadu na njegovog sina zatekla na radnom mjestu, te da ga je inspektor pozvao da pita za saglasnost da dijete stave u automobil i odvezu u Dom zdravlja, na šta je on pristao.

" Moje dijete je imalo povrede po licu, nogama, leđima... Nisam dobio izvještaj od ljekara, već su mi rekli da će ga poslati policiji. Iz policije i tužilaštva uopšte me nisu obavijestili šta se dalje dešavalo s tim čovjekom" naglašava H.M.

Mladić koji je spriječio napadača da dođe do djece, kako tvrdi, spasio im je život. On je uvjeren da bi u suprotnom neko od dječaka nastradao.

" Taj momak je uhapšen kao da je on prestupnik. Umjesto da zbog svog postupka dobije makar pohvalu, policija ga je privela kao zločinca. Momak je skočio da odbrani djecu i da nije bilo njega, sigurno bi neko dijete nastradalo "naglasio je on, dodajući da je dobio informaciju da je mladiću izrečena prekršajna kazna od 350 eura.

"Danu" su iz Uprave policije kazali da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj 8. aprila zaprimila prijavu da je u blizini jednog restorana na Maloj plaži u Ulcinju došlo do svađe.

"Odmah po prijavi, na lice mjesta je upućena patrola policije, koja je zatekla učesnike događaja i očevica. Od punoljetnih lica su prikupljena obavještenja na zapisnik, dok je razgovor sa maloljetnim licima obavila stručna radnica Centra za socijalni rad Ulcinj. Na osnovu prikupljenih obavještenja i materijalnih dokaza, utvrđeno je da je S.Lj., dok je šetao Pristanom, stupio u verbalni sukob sa grupom maloljetnih lica koja su se nalazila ispred jednog ugostiteljskog objekta na Maloj plaži, smatrajući da su ga vrijeđali i ismijavali. Maloljetna lica su negirala ove navode, ističući da su se međusobno šalila i simulirala svađu, nakon čega je S.Lj. krenuo za njima" navode iz Uprave policije.

Kako su dodali, u namjeri da zaštiti maloljetna lica, umiješao se očevidac događaja A.S.

"Tom prilikom je došlo do fizičkog sukoba između njega i S.Lj., pri čemu su oba lica zadobila lake tjelesne povrede. O događaju je obaviješten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. S.Lj. i A.S. su lišeni slobode zbog prekršaja iz člana 10 Zakona o javnom redu i miru i uz zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u zakonskom roku sprovedeni kod sudije za prekršaje" odgovorili su nam iz UP.