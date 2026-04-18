Objekti građeni bez dozvola u Baru, Ulcinju i Pljevljima, šteta procijenjena na 180.000 eura

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podnijeli su krivične prijave protiv četiri osobe zbog sumnje da su bespravno gradili objekte u Baru, Ulcinju i Pljevljima.

Kako je saopšteno, prijave su podnijete u saradnji sa građevinskom inspekcijom i Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a u koordinaciji osnovnih državnih tužilaštava u ovim gradovima.

Za krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje osumnjičeni su S.P. (74), M.B. (53), S.P. (37) i R.A. (70).

“Sumnja se da su tokom 2023, 2024. i 2025. godine započeli gradnju objekata bez potrebne dokumentacije, čime su pričinili materijalnu štetu u iznosu od oko 180.000 eura”, navodi se u saopštenju.

Iz policije ističu da će, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti intenzivne aktivnosti na suzbijanju bespravne gradnje širom Crne Gore.

Naglašavaju da nelegalna gradnja, osim što devastira prostor, nanosi i značajnu štetu budžetu države i njenim građanima.