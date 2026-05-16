Iz Uprave policije poručili da do sada nema dokaza da se sporni događaj dogodio, istraga ipak i dalje traje

Uprava policije Crne Gore saopštila je da, prema dosadašnjim provjerama, navodi koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama o navodnom okupljanju više muškaraca u privatnom objektu u naselju Bistrica, kao i tvrdnje o izvršenju više krivičnih djela tokom tog događaja, ne odgovaraju istini.

Iz policije su naveli da Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje nije zaprimilo nijednu prijavu građana koja bi se odnosila na narušavanje javnog reda i mira, nasilje ili bilo kakav incident u vikendicama i privatnim objektima u Bistrici, zbog čega nije bilo ni službenog postupanja po prijavi.

Ipak, nakon objava na društvenim mrežama i u medijima, policija je samoinicijativno obavijestila Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju, koje je naložilo dodatne provjere kako bi se utvrdilo da li postoje elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Kako je saopšteno, provjeravano je da li je eventualno neko lice zadobilo povrede, da li je bilo prijema u zdravstvenim ustanovama širom Crne Gore, kao i da li postoji sumnja da je neko službeno lice eventualno zloupotrijebilo položaj ili primilo novac kako ne bi postupalo službeno.

Policija tvrdi da je provjerama u svim zdravstvenim ustanovama utvrđeno da u periodu prije objavljivanja spornih informacija nije ukazivana pomoć nijednoj osobi koja bi mogla biti povezana sa navodnim događajem u Bistrici.

Takođe, službenici policije prikupili su obavještenja od više osoba koje se pominju na društvenim mrežama kao navodni učesnici događaja, kao i od policijskog službenika M.M, koji se takođe spominjao u objavama. Sva saslušana lica negirala su prisustvo događaju ili bilo kakvu povezanost sa njim, dok je za policijskog službenika utvrđeno da se posljednjih mjesec dana nalazio na osnovnoj policijskoj obuci u Danilovgradu.

Iz Uprave policije navode i da je od novinarke J.N. u prostorijama Odjeljenje bezbjednosti Podgorica prikupljeno obavještenje o detaljima koje je objavljivala, ali da tom prilikom nije dostavila konkretne informacije ili identitete osoba koje bi mogli potvrditi da se događaj zaista dogodio.

Policija je naglasila da, uprkos tome što do sada nema konkretnih dokaza da se sporni događaj odigrao, provjere i dalje traju u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju.

Na kraju saopštenja iz Uprave policije upozorili su da širenje neprovjerenih informacija može nanijeti štetu pojedincima i institucijama, podstaći govor mržnje i homofobiju, te narušiti ugled državnih organa i građana koji se pominju u objavama na društvenim mrežama.