Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata O.B, osumnjičenom za napad na medicinskog tehničara bjelopoljske Opšte bolnice.

Iz tog tužilaštva su saopštili da im je Uprava policije danas dostavila krivičnu prijavu protiv O.B, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje, prenosi Dan.

" Iz krivične prijave proizilazi da je O.B. u utorak, oko 14 sati i 20 minuta, ispred Opšte bolnice u Bijelom Polju prišao glavnom medicinskom tehničaru internog odjeljenja P.M. koji se nalazio ispred tog odjeljenja, vrijeđao ga, a zatim ga uhvatio rukama za ruke, gurao ga do ulaznih vrata odjeljenja upućujući mu uvrede i prijetnje, da bi ga nakon toga pesnicom udario u nos" kaže se u saopštenju.

Iz tužilaštva su rekli da je tom prilikom P.M. povrijeđen.

" Državni tužilac je, nakon saslušanja osumnjičenog, donio rješenje kojim mu je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata " navodi se u saopštenju.