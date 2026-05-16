Poznati Brazilac Sisinjo priznao je kako je izgledao poročan život. Slavni fudbaler nije mario za novac i fudbal, preokupacija su mu bile žurke i alkohol, koji je probao već sa 13 godina. Posle mnogo vremena uspio je da se vrati na pravi put.

Izvor: Profimedia/Instagram/screenshot/cicinho

Nekadašnji brazilski reprezentativac i bivši fudbaler Real Madrid, Roma i Sao Paulo, Sisinjo, otvoreno je govorio o borbi sa alkoholizmom koja mu je obilježila život i karijeru. U ispovijesti za italijanske medije priznao je da je alkohol probao još kao trinaestogodišnjak, a da je kasnije potpuno izgubio kontrolu.

„Mogao sam dnevno da popijem 20 piva i 10 kajpirinja. Fudbal sam tada gledao samo kao način da dođem do novca, slave i provoda“, ispričao je Brazilac.

Posebno težak period imao je tokom igranja za Real Madrid, gdje je, kako tvrdi, često dolazio na treninge nakon cjelonoćnih izlazaka i pod dejstvom alkohola. Problemi su se nastavili i tokom boravka u Romi, kada je poslije povrede koljena upao i u depresiju.

„U jednom danu sam popio 70 piva i 15 kajpirinja. Nisam želio da spavam, samo da sjedim sa društvom i pijem“, priznao je Sisinjo.

Prekretnica u njegovom životu dogodila se nakon povratka u Brazil 2012. godine, kada je uz pomoć supruge Mari krenuo na terapije i pronašao vjeru. Danas već 14 godina ne konzumira alkohol, živi u Sao Paulu, radi kao televizijski komentator i evangelički pastor.

„Sve dugujem supruzi. Ona me je prvi put odvela u crkvu. Danas govorim ljudima o vjeri i pokušavam da pomognem drugima“, poručio je nekadašnji brazilski fudbaler.